Представитель Армении стал фаворитом «Новой волны» в Сочи

Представитель Армении Саро Геворкян стал фаворитом музыкального конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи. Об этом сообщает «Sputnik Армения» в среду, 25 августа.

Фото: «Россия-1» «Россия-1»

Отмечается, что 23-летний артист, лидировавший на состязании с самого начала, занял первое место с 267 баллами. При этом организаторы конкурса еще не объявляли результаты зрительского голосования — их огласят вечером 25 августа.

Как уточняет «Новости-Армения», на первых двух этапах конкурса Геворкян исполнил композиции Listen певицы Бейонсе и «Захочешь» армянского артиста Арама MP3.