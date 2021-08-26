Звезда Comedy Woman рассказала о планах уехать из России

Бывшая звезда юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева заявила, что рассматривала возможность уехать из России. О несостоявшихся планах и эмиграции она рассказала в беседе с журналисткой Еленой Хангой, запись их разговора доступна на YouTube.

Борщева призналась, что хотела переехать в Центральную Америку (отец знаменитости Хулио Санта-Мария Герра родом из Панамы — прим. «Ленты.ру») и специально поступила в Пятигорский государственный лингвистический университет на факультет испанского и английского языков. «У меня было такое, что, конечно, я хотела поехать туда, где могла быть моя родина. Я на самом деле специально (...) учила испанский язык, чтобы поговорить с отцом, со своими родными», — поделилась она.

Однако переезд так и не состоялся. Знаменитость отметила, что обстоятельства сложились таким образом, что ей пришлось остаться в России. «Жизнь непредсказуемая. И понятно, что не все так, как ты представляешь, не все так, как ты идеализируешь», — подчеркнула она.

Борщева добавила, что время от времени навещает отца — доктора наук и автора нескольких научных работ по менеджменту в сельском хозяйстве.