Телеведущий показал мощь урагана «Ида», но был разоблачен

Репортера телеканала The Weather Channel поймали на лжи. Мужчина в кадре, рассказывающий про ураган "Ида", показывал в кадре, как ему было тяжело стоять на ногах, но разоблачение устроили прохожие.

На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, зрители обратили внимание на прохожих, попавших на запись репортажа о погоде. Пока репортер пытается противостоять ветру и его сносит с ног, проходящие мимо люди спокойно занимаются своими делами на фоне.