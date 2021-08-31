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Телеведущий показал мощь урагана «Ида», но был разоблачен

Мария Каткова
2 часа назад

Репортера телеканала The Weather Channel поймали на лжи. Мужчина в кадре, рассказывающий про ураган "Ида", показывал в кадре, как ему было тяжело стоять на ногах, но разоблачение устроили прохожие.

На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, зрители обратили внимание на прохожих, попавших на запись репортажа о погоде. Пока репортер пытается противостоять ветру и его сносит с ног, проходящие мимо люди спокойно занимаются своими делами на фоне.

Это не первый раз, когда ведущих этого канала ловят на лжи. В 2018 году во время урагана "Флоренс" телеведущий тоже пытался сопротивляться ветру, а на заднем фоне люди спокойно шли, укрываясь от дождя капюшонами.

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