Телеведущий показал мощь урагана «Ида», но был разоблачен

Репортера телеканала The Weather Channel поймали на лжи. Мужчина в кадре, рассказывающий про ураган "Ида", показывал в кадре, как ему было тяжело стоять на ногах, но разоблачение устроили прохожие.
На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, зрители обратили внимание на прохожих, попавших на запись репортажа о погоде. Пока репортер пытается противостоять ветру и его сносит с ног, проходящие мимо люди спокойно занимаются своими делами на фоне.
Это не первый раз, когда ведущих этого канала ловят на лжи. В 2018 году во время урагана "Флоренс" телеведущий тоже пытался сопротивляться ветру, а на заднем фоне люди спокойно шли, укрываясь от дождя капюшонами.