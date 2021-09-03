Куда пропал сумасшедший ведущий «Галилео» Пушной

Александр Пушной полюбился многим телезрителям по участию в передаче «Галилео». Он вел познавательное шоу около пяти лет, но затем сменил род деятельности. Сейчас ведущему и музыканту 46, и мы расскажем, чем он занимается сейчас.

Карьера на телевидении для Александра Пушного началась в далеком 2004 году, когда он выступал как музыкант в программе «Хорошие шутки». Харизма и обаятельность артиста полюбилась зрителям, после чего он получил приглашения в несколько проектов. С 2007 года он начинает вести программу «Галилео», в которой собственноручно проводит опыты в области физики и химии. Кстати, по образованию Пушной магистр физики.

После «Галилео» Пушной ведет еще несколько передач, в том числе «Креативный класс» и «Безумный спорт». В основном, Александр вел познавательные и юмористические программы. Параллельно он развивался как музыкант и записывал каверы и собственные треки. Сейчас шоумен ведет передачу «Умный дом» на канале Пятница. Там он рассказывает о современных разработках и объясняет, как можно упростить себе жизнь при помощи гаджетов.