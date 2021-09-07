Как сложились судьбы актеров шоу «6 кадров»

В 2005 году на экраны вышла первая серия скетч-шоу «6 кадров». Изначально шоу выходило на РЕН ТВ под названием «Дорогая передача», но спустя год оно переехало на СТС и получило уже знакомый нам логотип. О том, как сложились судьбы исполнителей главных ролей читайте в нашем материале.

Фото: Кадр из шоу «6 кадров» Кадр из шоу «6 кадров»

Ирина Медведева

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После окончания съемок в «6 кадрах» Ирине все чаще стали предлагать интересные роли в кино. К примеру, она успешно снялась в боевике «Агония страха», также зрители увидели персонажей в ее исполнении в фильмах «Новогодний брак» и «Ошибки любви». Кроме того, она приняла участие в шоу «Ледниковый период» и «О самом главном». В 2016 году Ирина Медведева уделила больше времени театральным постановкам. Так, она блистала на сцене 3D-мюзикла «Pola Negri».

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В июле 2018 года Ирина Медведева вышла замуж за бизнесмена-миллионера из Франции, а вскоре родила от него сына. Напомним, что актриса уже была замужем, но брак не просуществовал долго и спустя два года молодожены развелись. Сейчас звезда живет на две страны и продолжает сниматься в российских проектах.

Федор Добронравов

Федор Добронравов пришел в сериал, уже будучи известным актером. На его счету более 130 ролей. Актер снялся в фильмах «На Париж» и «321-я сибирская». Кроме того, он является одним из главных представителей и попечителей фестиваля «В кругу семьи». Его сыновья Виктор и Иван тоже связали свою жизнь с кинематографом.

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На счету Ивана съемки в таких проектах, как «Выйти замуж за Пушкина», «Мамы», «Охота на дьявола», и многих других. Виктора можно увидеть в фильме «Рубеж» и во многих российских сериалах.

Галина Данилова

После окончания съемок «6 кадров» Галина приняла участие в нескольких громких проектах, в том числе в «Елках», «Шаг за шагом», «Червь». В 2016 году актриса решила доверить свое лицо хирургам и косметологам проекта «На десять лет моложе» и результат, по ее словам, превзошел все ее ожидания. Актриса была замужем четыре раза.

Первым мужем актрисы был ее однокурсник Владимир Попов, но в 1990 году брак распался. Вторым избранником Галины стал предприниматель из Москвы со сложным характером. После 5 лет брака, не выдержав претензий и физического насилия, Галина подала на развод. Третьим мужем стал музыкант Дмитрий Колтаков. От этого брака у актрисы родилась малышка Ульяна, но брак все равно распался из-за слава актрисы.

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В 2011 году Галина Данилова в четвертый раз решилась на замужество. И на этот раз с Сейхуном Эзбером — турком, младше нее на 17 лет. Но спустя время актриса вновь призналась, что разводится с турецким мужем, объяснив это разницей в менталитете.

Эдуард Радзюкевич

Артист продолжает развиваться в киносфере и театральных постановках. Огромным успехом пользуется спектакль «Ворожея или сеанс любовной магии». Режиссером данного спектакля является Эдуард Радзюкевич, а постановкой занимаются «Шесть кадров Шоу». Первой супругой Эдуарда Радзюкевича была Елена Ланская — однокурсница. Они поженились еще в студенческие годы, но брак их был недолгим, и спустя год пара развелась.

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Свою жену, с которой вместе до сих пор, Эдуард Радзюкевич встретил спустя много лет, преподавая в РАТИ. Елена Юровских была его студенткой. Артист не решался за ней ухаживать из-за большой разницы в возрасте — 17 лет. Однако летом 2003 года они решили пожениться, а зимой того же года у них родился сын, которого назвали Георгием.

Андрей Кайков

Начиная с середины 2000-х годов, артист начал чаще сниматься в кинематографических проектах, в том числе ему предложили одну из главных ролей в телевизионных сериалах «Воронины» и «Улица разбитых фонарей». Личная жизнь у Андрея складывалась не менее успешно. Артист был трижды женат. Первой супругой актера стала его однокурсница Евгения Дмитриева, но брак с ней просуществовал всего два года. После этого актер женился во второй раз — на своей коллеге актрисе Анне Моховой. Новый супружеский союз стал более продолжительным, и за семь лет в браке у них родился сын.

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В настоящее время актер живет с третьей супругой — журналисткой по имени Людмила. У них в браке на свет появилось двое сыновей.

Сергей Дорогов

Артист продолжил снимать и после окончания проекта. В конце мая 2019 года вышла комедия Дмитрия Панченко по сценарию Михаила Задорнова «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка», в которой Дорогов создал образ господина Президента. Сергей также принял участие в шоу «Мой герой» и «Судьба человека», где рассказал о своей личной жизни.

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С будущей супругой Татьяной Сергей познакомился еще в 1990 году в театре «Сатирикон». Сергей служил актером, а супруга — гримером. Роман между служителями театра закрутился через 4 года после знакомства, а зарегистрировали отношения супруги только в 2002 году.