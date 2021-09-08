"Ваня – незаконнорожденный ребенок": отец Урганта

Андрей Ургант рассказал новую информацию о своем сыне Иване. Об этом он сообщил в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".
Отец шоумена признался, что не состоял в законном браке с его матерью.
"Мне был 21 год, когда родился Ваня. Я никогда не был женат официально на Валерии Ивановне Киселевой, матери Ивана. Ваня — незаконнорожденный ребенок"
Андрей Ургант рассказал, что его мать приняла Валерию Киселеву даже несмотря на то, что они не были расписаны.
После расставания Киселева вышла замуж и родила двух дочерей. В 13 лет отец забрал Ивана из новой семьи, так как этого попросила его мать.
"Когда Ване было 13 лет, она мне позвонила и сказала: «Забери этого человека. Он не любит сестер и моего мужа». И Ваня какое-то время жил со мной"
Тем временем 91-летняя бабушка Ивана Урганта перестала вставать с кровати. Она страдает болезнью Паркинсона, а лекарства не помогают ей в силу возраста.