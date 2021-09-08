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Популярного комика оштрафовали на 100 тысяч рублей за шутку

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад

Популярный комик, бывший резидент Comedy Club Илья Соболев выплатил 100 тысяч рублей юристу из Тольятти Леониду Тарантову, который подал на него в суд за шутку, прозвучавшую в одном из выпусков программы «Можно ваш телефончик?». Об этом сообщает «Mash на Мойке» в Telegram.

Изначально истец требовал от комика 84 миллиона рублей. Соболев предложил Тарантову заключить мировое соглашение, тот согласился. В результате стороны договорились, что комик выплатит ему 100 тысяч рублей.

«Нам эти споры уже давно неинтересны. Там очень много разных фактов, которые указывают на то, что мы не виноваты настолько, насколько нас считает виноватыми данный гражданин из Тольятти»,

— отметил Соболев.

Адвокат комика Антон Стружков добавил, что в таких делах обычно «взыскиваются суммы в единицы, десятки, тысячи рублей».

Шутка, разозлившая Тарантова, прозвучала в выпуске шоу «Можно ваш телефончик?» в ноябре 2019 года. По правилам программы, гостю Соболева надо было отправить случайному контакту аудиосообщение: «Почему о том, что ты *** (гомосексуал), я узнаю в последнюю очередь?» Юрист из Тольятти заявил, что оскорбительное сообщение было отправлено ему, и подал в суд на Соболева, потребовав от него 84 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

ТВ,Видео,Илья Соболев,
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