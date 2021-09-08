Популярный комик, бывший резидент Comedy Club Илья Соболев выплатил 100 тысяч рублей юристу из Тольятти Леониду Тарантову, который подал на него в суд за шутку, прозвучавшую в одном из выпусков программы «Можно ваш телефончик?». Об этом сообщает «Mash на Мойке» в Telegram.

Изначально истец требовал от комика 84 миллиона рублей. Соболев предложил Тарантову заключить мировое соглашение, тот согласился. В результате стороны договорились, что комик выплатит ему 100 тысяч рублей.

«Нам эти споры уже давно неинтересны. Там очень много разных фактов, которые указывают на то, что мы не виноваты настолько, насколько нас считает виноватыми данный гражданин из Тольятти»,

— отметил Соболев.

Адвокат комика Антон Стружков добавил, что в таких делах обычно «взыскиваются суммы в единицы, десятки, тысячи рублей».