Стало известно о назначенном Киселеву лечении

Телеведущий Дмитрий Киселев, которого госпитализировали с коронавирусом, будет проходить курс лечебной физкультуры (ЛФК). Как стало известно Telegram-каналу Mash, такое лечение ему назначили врачи.

Отмечается, что специальные упражнения помогут журналисту восстановить легкие после перенесенной инфекции и нормализовать дыхательную систему. В настоящее время Киселев идет на поправку, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.