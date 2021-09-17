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Стало известно о назначенном Дмитрию Киселеву лечении

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад

Телеведущий Дмитрий Киселев, которого госпитализировали с коронавирусом, будет проходить курс лечебной физкультуры (ЛФК). Как стало известно Telegram-каналу Mash, такое лечение ему назначили врачи.

Стало известно о назначенном Киселеву лечении
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что специальные упражнения помогут журналисту восстановить легкие после перенесенной инфекции и нормализовать дыхательную систему. В настоящее время Киселев идет на поправку, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Ранее сам телеведущий рассказал, что чувствует себя хорошо. Благодаря прививке и ревакцинации сценарий моей болезни идет по щадящему пути. Хотя, конечно, врачам приходится со мной поработать», — поделился Киселев, добавив, что ощущает себя как в санатории.

ТВ,Дмитрий Киселев,
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