Малахов вспомнил о расплакавшейся Памеле Андерсон

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о том, как шутки комика Павла Воли довели актрису и фотомодель Памелу Андресон до слез. Этим он поделился на своей странице в Instagram.

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По словам Малахова, в 2007 году Андерсон была приглашенной звездой на церемонии "Кинонаграды MTV". А на вечеринке после церемонии звезда уже сидела в слезах и всему виной не прекращавшиеся колкости Павла Воли со сцены про ее бюст.

Малахов, в свою очередь, подошел к актрисе, сказал ей, что она выглядит просто невероятно, и посоветовал не слушать издевки комиков. По словам Малахова, актриса поблагодарила его и попросила обнять.

"А я ответил, что могу даже поцеловать!"