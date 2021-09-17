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Малахов вспомнил о расплакавшейся Памеле Андерсон

Мария Иглина
2 часа назад

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о том, как шутки комика Павла Воли довели актрису и фотомодель Памелу Андресон до слез. Этим он поделился на своей странице в Instagram.

Малахов вспомнил о расплакавшейся Памеле Андерсон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Малахова, в 2007 году Андерсон была приглашенной звездой на церемонии "Кинонаграды MTV". А на вечеринке после церемонии звезда уже сидела в слезах и всему виной не прекращавшиеся колкости Павла Воли со сцены про ее бюст.

Малахов, в свою очередь, подошел к актрисе, сказал ей, что она выглядит просто невероятно, и посоветовал не слушать издевки комиков. По словам Малахова, актриса поблагодарила его и попросила обнять.

"А я ответил, что могу даже поцеловать!"

— заключил он.

А Егор Крид рассказал, как "жестко подкатывал" к Белле Торн.

ТВ,Крид,Белла Торн,Памела Андерсон,Андрей Малахов,
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