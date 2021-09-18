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«Жир, который сбросил Гарик Харламов: Воля публично высмеял Асмус

Passion.ruиещё 2
1 час назад

Юморист Гарик Харламов и звезда фильма «Текст» Кристина Асмус развелись больше года назад после 7 лет отношений. Новость о решении супругов повергла поклонников пары в шок. Бывшие возлюбленные поняли, что они совершенно разные люди и расстались достаточно мирно. Но до сих пор коллеги комика не упускают возможности пошутить над его бывшей супругой.

Воля публично высмеял Кристину Асмус
Фото: @pavelvolyaofficial@pavelvolyaofficial

В последнем выпуске Comedy Club Павел Воля позволил себе неоднозначные выпады в сторону артистки. Юморист отметил, что Харламов после развода заметно похорошел, избавившись от 17 килограммов лишнего веса.

«Самая главная новость заключается в том, что Харламов похудел на 17 килограммов за лето. Встречайте — Гарик «Чихуахуа» Харламов. Новость о похудении Харламова вышла даже за пределы стратосферы»,

— сказал Воля.

Во время выступления Павла на сцену были вынесены 2 черных мешка с надписью «жир», один из которых, как отметил комик, должен быть доставлен бывшей супруге Гарика.

«Ребята, это весь жир, который сбросил Гарик Харламов и по законам Российской Федерации, а мы чтим законы РФ, половина этого жира отправляется Кристине Асмус»,

— продолжил юморист.

Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус поженились в 2013 году. Для юмориста этот брак стал вторым. В отношениях с Кристиной родилась дочь Анастасия. В 2020 году супруги официально объявили о разводе.

ТВ,Гарик Харламов,Кристина Асмус,Павел Воля,
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