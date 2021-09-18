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Воля публично высмеял Асмус

Мария Кимакович
1 час назад

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус до сих пор не дает покоя некоторым поклонникам пары. Друзья и коллеги Харламова тоже не прочь лишний раз обсудить эту тему и пошутить над его бывшей женой.

Воля публично высмеял Асмус
Фото: @pavelvolyaofficial@pavelvolyaofficial

В последнем выпуске Comedy Club про Асмус вспомнил Павел Воля. Юморист отметил, что Харламов после развода похудел на 17 килограммов. По сценарию на сцену вынесли два больших мешка с надписью “жир”. Воля предложил один из мешков сразу же отправить бывшей супруге Харламова.

Это весь жир, который сбросил Гарик Харламов и по законам Российской Федерации, а мы чтим законы РФ, половина этого жира отправляется Кристине Асмус»,

— сказал телеведущий.

Читайте также о том, что шахматистка подала в суд из-за сериала "Ход королевы".

ТВ,Гарик Харламов,Кристина Асмус,Павел Воля,
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