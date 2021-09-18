Воля публично высмеял Асмус

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус до сих пор не дает покоя некоторым поклонникам пары. Друзья и коллеги Харламова тоже не прочь лишний раз обсудить эту тему и пошутить над его бывшей женой.

Фото: @pavelvolyaofficial @pavelvolyaofficial

В последнем выпуске Comedy Club про Асмус вспомнил Павел Воля. Юморист отметил, что Харламов после развода похудел на 17 килограммов. По сценарию на сцену вынесли два больших мешка с надписью “жир”. Воля предложил один из мешков сразу же отправить бывшей супруге Харламова.

Это весь жир, который сбросил Гарик Харламов и по законам Российской Федерации, а мы чтим законы РФ, половина этого жира отправляется Кристине Асмус»,

— сказал телеведущий.