Умер автор музыки к шоу «Кто хочет стать миллионером»

Умер британский композитор Мэттью Стрэкан. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники в скорой помощи и Скотленд-Ярде.

В среду, 22 сентября, в дом музыканта вызвали медицинскую помощь. Приехавшие на вызов врачи констатировали его смерть. Причину случившегося назовут после вскрытия и проведения анализов. Полиция не обнаружила никаких подозрительных улик, связанных с кончиной Стрэкана.

Композитор родился 11 декабря 1970 года в Лондоне. Он прославился как автор музыки к популярному шоу «Кто хочет стать миллионером». Его произведения также звучали в фильмах «Миллионер из трущоб» и «Мой мальчик», телесериале «Детективы» и радиопостановке «Бен-Гур», передачах «Народ против» и «Самый умный». Американское общество композиторов и авторов 12 раз награждало Стрэкана за его музыкальные достижения.