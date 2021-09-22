Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Умер автор музыки к шоу «Кто хочет стать миллионером»

Lenta.ruиещё 4
4 часа назад

Умер британский композитор Мэттью Стрэкан. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники в скорой помощи и Скотленд-Ярде.

Умер автор музыки к шоу «Кто хочет стать миллионером»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В среду, 22 сентября, в дом музыканта вызвали медицинскую помощь. Приехавшие на вызов врачи констатировали его смерть. Причину случившегося назовут после вскрытия и проведения анализов. Полиция не обнаружила никаких подозрительных улик, связанных с кончиной Стрэкана.

Композитор родился 11 декабря 1970 года в Лондоне. Он прославился как автор музыки к популярному шоу «Кто хочет стать миллионером». Его произведения также звучали в фильмах «Миллионер из трущоб» и «Мой мальчик», телесериале «Детективы» и радиопостановке «Бен-Гур», передачах «Народ против» и «Самый умный». Американское общество композиторов и авторов 12 раз награждало Стрэкана за его музыкальные достижения.

21 сентября стало известно о смерти одного из основателей группы Cabaret Voltaire Ричарда Кирка. Причина смерти музыканта не уточнялась. Ему было 65 лет.

ТВ,Мой мальчик,Бен-Гур,Миллионер из трущоб,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители