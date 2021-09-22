Умер автор музыки к шоу «Кто хочет стать миллионером»

Британский композитор Мэттью Стрэкан, написавший музыку к шоу "Кто хочет стать миллионером", скончался. Ему был 51 год. Об этом сообщает издание The Sun.

Фото: Misterrandaculous/CC BY-SA 4.0 Misterrandaculous/CC BY-SA 4.0

22 сентября в дом музыканта вызвали медицинскую помощь. Приехавшие на вызов врачи констатировали его смерть. Причина смерти пока неизвестна. Полиция не обнаружила никаких подозрительных улик.

Мэттью Стрэкан родился 11 декабря 1970 года в Лондоне. Его произведения звучали в фильмах "Миллионер из трущоб" и "Мой мальчик".