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Принца Гарри лишили "Эмми": что произошло?

Даша Краснова
7 часов назад

Меган Маркл и принц Гарри не получили премию «Эмми» за скандальное интервью Опре Уинфри. Критики объяснили, почему это произошло.

Принца Гарри лишили "Эмми": что произошло?
Фото: princeharryofenglandprinceharryofengland

В марте этого года состоялось первое откровенное интервью супругов Сассекских после ухода из королевской семьи. В интервью они сделали серьезное заявление, в котором обвинили членов королевской семьи в расизме и отсутствии психологической помощи в момент, когда герцогиня задумывалась о самоубийстве.

Интервью вызывало интерес у аудитории, хотя и получило неоднозначную оценку. Позже работу номинировали на премию «ЭММИ-2021» в категории «Лучший информационный сериал или специальная программа».

Изначально королевский биограф Ричард Фицуильямс думал, что у выпуска шоу есть шансы на победу, ведь он был показан более чем в 70 странах. Однако профессиональные критики заметили явные несостыковки, которые были незаметны среднестатистическому зрителю.

Эксперты посчитали, что Гарри и Меган провоцируют аудиторию и нагнетают обстановку вокруг королевской семьи. К тому же, в интервью не было показано мнения второй стороны, что делает работу необъективной. Другие члены жюри и вовсе посоветовали паре решать свои проблемы внутри семьи.

В очередной раз принцу Гарри придется отдуваться за некорректные высказывания. Так как на съемках документального фильма BBC Принц Филипп: «Королевская семья помнит» герцог говорил только хорошее о своей семье. А также назвал деда и бабушку «самой очаровательной парой».

Гарри вдохновенно рассказывал о том, как старшие члены королевской семьи посвятили свою жизнь служению и оставались верны друг другу более 70 лет. Королевский эксперт Кэти Николл считает, что участие герцога в съемках говорит о его желании наладить отношения с королевской семьей. Она рассчитает, что уже в этом году пара познакомит своих детей Арчи и Лилибет с остальными членами семьи.

ТВ,принц Гарри,
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