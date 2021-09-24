Принца Гарри лишили "Эмми": что произошло?

Меган Маркл и принц Гарри не получили премию «Эмми» за скандальное интервью Опре Уинфри. Критики объяснили, почему это произошло.

Фото: princeharryofengland princeharryofengland

В марте этого года состоялось первое откровенное интервью супругов Сассекских после ухода из королевской семьи. В интервью они сделали серьезное заявление, в котором обвинили членов королевской семьи в расизме и отсутствии психологической помощи в момент, когда герцогиня задумывалась о самоубийстве.

Интервью вызывало интерес у аудитории, хотя и получило неоднозначную оценку. Позже работу номинировали на премию «ЭММИ-2021» в категории «Лучший информационный сериал или специальная программа».

Изначально королевский биограф Ричард Фицуильямс думал, что у выпуска шоу есть шансы на победу, ведь он был показан более чем в 70 странах. Однако профессиональные критики заметили явные несостыковки, которые были незаметны среднестатистическому зрителю.

Эксперты посчитали, что Гарри и Меган провоцируют аудиторию и нагнетают обстановку вокруг королевской семьи. К тому же, в интервью не было показано мнения второй стороны, что делает работу необъективной. Другие члены жюри и вовсе посоветовали паре решать свои проблемы внутри семьи.

В очередной раз принцу Гарри придется отдуваться за некорректные высказывания. Так как на съемках документального фильма BBC Принц Филипп: «Королевская семья помнит» герцог говорил только хорошее о своей семье. А также назвал деда и бабушку «самой очаровательной парой».