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«Это не «Дом-2»: Ярушин и Боня поссорились на шоу «Звезды в Африке»

РИА "ФедералПресс"
30 минут назад

На телеканале ТНТ выходит новый проект «Звезды в Африке». Теперь, когда завесу секретности можно приподнять, звезды откровенно рассказывают о тех страданиях, что им пришлось пережить, и критикуют коллег. Вступили в перепалку и два участника проекта: Виктория Боня и Стас Ярушин.

«Это не «Дом-2»: Ярушин и Боня поссорились на шоу «Звезды в Африке»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Настолько некрасиво, не по-мужски поступил Стас Ярушин, который говорил: «Что вы ноете!?». Надеюсь, что у тебя нет такой проблемы»,

– обратилась Боня к участнику своей команды.

На шоу «Звезды в Африке» звезды могли получить еду, только пройдя испытание. Все трудности были связаны с различными фобиями: пройти возле хищника, съесть личинок и прочие страшные и неприятные вещи. Если участник не мог справиться, он называл кодовую фразу. Для команды это оборачивалось голодом: она не получала еду.

личная страница В. Бони в Инстаграме

Конфликт разгорелся из-за поведения Виктории Бони. Как оказалось, у звезды «Дома-2» серьезные проблемы с желудком, поэтому она должна постоянно есть. Когда на шоу выяснилось, что этого не будет, девушка расплакалась. В ответ Ярушин вышел из себя, а во время голосования выступил за то, чтобы Боня покинула команду.

Ярушин не стал молчать и ответил Боне достаточно иронично, пишет «СтарХит». При этом он подчеркнул, что к остальным участникам проекта относился очень даже хорошо.

«Виктория Монаковна, вы, по-моему, перепутали, в каком шоу находитесь! Это не «Дом-2», а взросло-детский лагерь, где есть свои правила. Я просто не хотел видеть ваше нытье на протяжении всего проекта. Поэтому, простите, я проголосовал против вас»,

– заявил Ярушин.

личная страница С. Ярушина в Инстаграме

Чем все закончилось, пока неизвестно зрителям. Но Виктория Боня в «Инстаграме» регулярно вспоминает, как у нее в Африке отбирали еду. Ее фолловеры ей сочувствуют.

ТВ,Стас Ярушин,Виктория Боня,StarHit,
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