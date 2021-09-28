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Ахмедова рассказала о самом забавном случае в карьере

Мира Маркина
2 часа назад

Звезда шоу Stand Up на ТНТ, комик Юлия Ахмедова рассказала о самом забавном случае в своей карьере. Об этом пишет WMJ.

Ахмедова рассказала о самом забавном случае в карьере
Фото: @yakhmedova@yakhmedova

По словам Ахмедовой, однажды к ней на сцену выполз незнакомый мужчина и начал целовать ей ноги. Но она не стала останавливать выступление, чтобы не испортить людям праздник:

«Может, у человека какой-то порыв, а я ему нагрублю и испорчу праздник. А меня пригласили, чтобы я его создавала», — сказала комик.

Кроме того, звезда ТНТ прокомментировала слухи о ее романе с Русланом Белым. Она отметила, что относится к ним спокойно и не следит за тем, что говорят:

«Слава богу, моя медийность не так высока, чтобы с моим именем было много вбросов. То, что меня с ним шипперят, абсолютно нормально, сейчас такое время».

Ранее Юлия Ахмедова высмеяла названия выпусков шоу «Мужское/Женское» в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом. Она пошутила, что тема «Нормальный и ненормальная» была посвящена ведущим программы Александру Гордону и Юлии Барановской.

Юлии Ахмедовой 38 лет. Она родилась в Киргизии, а в начале 2000-х окончила Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, где выступала в команде КВН «25-ая». В 2008 году Ахмедова работала сценаристом сериала «Универ», а с 2012 года — креативным продюсером «Comedy Woman» на телеканале ТНТ. В шоу Stand Up она выступает с самого основания проекта.

ТВ,Юлия Ахмедова,Юлия Барановская,Руслан Белый,Александр Гордон,WMJ.RU,
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