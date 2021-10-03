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Кто стал победителем четвертого сезона шоу «Голос 60+». Ему 97 лет

WMJ.ruиещё 2
1 час назад

1 октября зрители Первого канала выбрали своего победителя.

Кто стал победителем четвертого сезона шоу «Голос 60+». Ему 97 лет
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

На Первом канале состоялся финал уникального конкурса «Голос 60+». Для участия в финале было отобрано 8 конкурсантов, и лишь один из них стал заветным победителем 4-го сезона «Голоса». Кто же взошел на вокальный пьедестал?

Первый канал / пресс-служба

Победителем «Голоса 60+» стал Михаил Серебряков. Всего в суперфинал вышло четыре финалиста Петр Урбановичус (60 лет, команда Валерия Леонтьева), Евгений Соломин (62 года, команда Лаймы Вайкуле), Михаил Серебряков (97 лет, команда Олега Газманова), Андрей Михайлов (60 лет, команда Стаса Намина). Лучшим наставником сезона стал Олег Газманов. А ниже вы можете посмотреть на одно из выступлений победителя Михаила Серебрякова.

Конкурс «Голос 60+» — уникальный проект, дающий конкурсантам возможность раскрыть свой талант и обрести новое призвание. Существует популярное заблуждение, что людям за 60 нужно спокойно выходить на пенсию и ограничиться просмотром телевизора и выращиванием огурцов на даче, однако участники «Голоса 60+» доказывают и показывают, что и в «пенсионном» возрасте можно открывать новые горизонты.

ТВ,Евгений Соломин,Олег Газманов,Валерий Леонтьев,Андрей Михайлов,Стас Намин,Лайма Вайкуле,
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