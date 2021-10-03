Кто стал победителем четвертого сезона шоу «Голос 60+». Ему 97 лет

1 октября зрители Первого канала выбрали своего победителя.

На Первом канале состоялся финал уникального конкурса «Голос 60+». Для участия в финале было отобрано 8 конкурсантов, и лишь один из них стал заветным победителем 4-го сезона «Голоса». Кто же взошел на вокальный пьедестал?

Первый канал / пресс-служба

Победителем «Голоса 60+» стал Михаил Серебряков. Всего в суперфинал вышло четыре финалиста Петр Урбановичус (60 лет, команда Валерия Леонтьева), Евгений Соломин (62 года, команда Лаймы Вайкуле), Михаил Серебряков (97 лет, команда Олега Газманова), Андрей Михайлов (60 лет, команда Стаса Намина). Лучшим наставником сезона стал Олег Газманов. А ниже вы можете посмотреть на одно из выступлений победителя Михаила Серебрякова.