Как выглядят и живут участники известных шоу о похудении

Популярные проекты «Взвешенные и счастливые», а также «Взвешенные люди» проходили на российском и украинском ТВ. Программы показывали, как люди, имеющие огромный лишний вес, с помощью наставников борются за здоровое и красивое тело. Победителем сезона становился тот участник, кто сбросил максимальное количество веса от исходного — в процентном соотношении.
Не все участники шоу смогли собрать волю в кулак и дойти до финала. В итоговом выпуске программ не было несчастливых лиц. А как сложилась судьба ярких борцов с ненавистным жиром после окончания съемок?
Минус 50 кг
Веста Романова стала финалисткой первого сезона проекта. Во время испытаний, которые длились несколько недель, девушка избавилась от 50 кг лишнего веса. Это и немудрено: участников сажали на специально разработанное меню, а тренеры не давали им спуска в спортивном зале.
Когда Веста стала участницей программы, стрелка на весах показывала отметку в 123 кг. Во время съемок у нее начался роман с еще одним худеющим — Петром Васильевым. Но после окончания шоу отношения сошли на нет.
Романова сумела не только удержать свой результат, но и улучшить его. Она самостоятельно сбросила еще 10 кг.
Сейчас она выглядит отлично, растит маленькую дочь, пишет книги о похудении и учит людей приводить свое тело в норму.
Минус 57,9 кг
Петр победил в первом сезоне шоу и забрал приз — 2,5 млн рублей. За почти четыре месяца Васильев похудел на 57,9 кг при изначальном весе в 155 кило.
После окончания съемок Петр некоторое время удерживал вес и даже вел блог о фитнесе. Но хватило его ненадолго. Васильев оказался из той категории худеющих, кому нужен постоянный надзор в виде орущего тренера или стимула в виде денег.
И плачевный результат не заставил себя ждать: Петр опять потолстел, в этот раз до 125 килограммов. В Instagram он признавался подписчикам, что вновь отожрался, но будет стараться всеми силами вернуть былую форму. В блоге он сейчас не показывает свои фото, зато регулярно публикует снимки с тренажерами.
После окончания проекта Васильев забыл про Весту Романову, встретил другую девушку. У них родился сын. Но брак не был долгим: супруги расстались.
Минус 53,7 кг
Житель Казани стал лучшим во втором сезоне проекта. Он сбросил более полцентнера лишнего веса. В финале шоу стрелка весов остановилась на отметке 94 кг. Тимуру этого результата оказалось недостаточно. Он продолжил тренировки и похудел еще на 14 кг. Затем он сумел нарастить мышечную массу. В итоге сейчас Бикбулатов весит 87 кило.
Тимур по прошествии нескольких лет после окончания съемок изменился до неузнаваемости: сейчас это уверенный в себе, спортивный и накаченный молодой мужчина. «Выбор всегда за тобой», — говорит он подписчикам в Instagram, который активно ведет. На странице Тимур выкладывает фото и видео из тренажерного зала с результатами работы над собой.
Минус 62,6 кг
Житель Химок на проект пришел с весом 155 кг, а завершил его с весом 92,4 кг. За недели тренировок и диеты Борис избавился более чем от 60 кг жира, что составило 40% от его первоначальной массы.
У Бабурова хватило силы духа, чтобы удержать свой результат. Он по-прежнему выглядит отлично, занимается спортом, увлекается мотогонками. На странице в социальной сети у мужчины часто появляются фото из спортивного зала.
Минус 82 кг
Житель Красноярского края обошел всех и даже самого себя. В начале передачи Антон, весивший 167 кило, мечтал избавиться от 72 из них. А в итоге похудел на 82 — и всего за четыре месяца!
На проекте у него был роман с участницей Анной Лежневой. Но их отношения не продержались долго.
После окончания съемок дела Антона, который работает ведущим мероприятий, пошли в гору, заказов стало еще больше, да и личная жизнь наладилась. Авдуевский женился, а недавно стал отцом. Вес он удерживает и выглядит отлично.
Минус 73 кг
Андрей из Волгограда стал участником четвертого сезона программы «Взвешенные и счастливые люди». Он стал победителем домашнего похудения. Участники, не дошедшие до финала, продолжают заниматься дома, а в финале также приходят взвешиваться. И Андрей доказал, что сила воли у него намного крепче, чем у тех, кто худел под надзором тренера, ведь над ним никто не стоял и не указывал, что делать.
Проект Шляхов начинал с весом 157 кг, а сбросил 73 из них.
На съемках он не скрывал, что у него еще никогда не было девушки. Но после успеха в проекте его личная жизнь начала налаживаться. К тому же он переехал в Москву, так как там ему предложили хорошую работу.
В социальной сети Андрей публикует фото, на которых выглядит настоящим мачо — стройным и высоким. Ну а девушки не скупятся в комментариях на комплименты.