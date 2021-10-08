Сколько зарабатывают комики в России

"Когда в эфире была "Наша Russia", меня не звали, потому что я постоянно был занят на съемках. А потом уже я сам не захотел. Понял, что вырос из этих штанишек. "Наша Russia" была для меня намного интереснее, все-таки это актерский проект, работа с режиссером. Какой кайф был работать над образами!" — рассказывал шоумен в интервью изданию 7дней.ru.