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Сколько зарабатывают комики в России

Анна Шутова
2 часа назад

Самые богатые комики в России — резиденты и ведущие юмористического шоу Comedy Club на ТНТ. Сколько они зарабатывают — в материале "Рамблера".

Сколько зарабатывают комики в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Александр Ревва

@arthurpirozhkov

47-летний резидент Comedy Club Александр Ревва — самый богатый комик в России, по данным журнала Forbes. За период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года он заработал 4,1 миллиона долларов (примерно 295 300 450 рублей). Помимо юмора, Ревва выпускает песни под псевдонимом Артур Пирожков, снимается в кино и работает ведущим.

Гарик Харламов

Кадр из видео

Годовой доход 40-летнего Гарика Харламова оценивается в 2,5 миллиона долларов (примерно 180 061 250 рублей). Помимо телевидения, комик ведет юмористические шоу на YouTube. В сентябре этого года шоумен открыл свой ресторан "Хот Дог Бульдог".

Михаил Галустян

@m_galustyan

Михаил Галустян не был постоянным участником Comedy Club, но он периодически участвовал в шоу как приглашенный артист.

"Когда в эфире была "Наша Russia", меня не звали, потому что я постоянно был занят на съемках. А потом уже я сам не захотел. Понял, что вырос из этих штанишек. "Наша Russia" была для меня намного интереснее, все-таки это актерский проект, работа с режиссером. Какой кайф был работать над образами!" — рассказывал шоумен в интервью изданию 7дней.ru.

При этом доходы Галустяна не ниже, чем у других комиков. За год он заработал 2,8 миллиона долларов (примерно 201 668 600 рублей).

Павел Воля

@pavelvolyaofficial

Чуть меньше зарабатывает Павел Воля. Его годовой доход — 2,6 миллиона долларов (примерно 187 263 700 рублей). Сейчас Воля ведет Comedy Club вместе с Гариков Харламовым, "Импровизацию" и выступает с сольным стендап-шоу. А недавно он выпустил печатный сборник своих стихов.

ТВ,Артур Пирожков,Гарик Харламов,Михаил Галустян,Александр Ревва,Павел Воля,Forbes,
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