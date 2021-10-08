Сколько зарабатывают комики в России

Самые богатые комики в России — резиденты и ведущие юмористического шоу Comedy Club на ТНТ. Сколько они зарабатывают — в материале "Рамблера".
47-летний резидент Comedy Club Александр Ревва — самый богатый комик в России, по данным журнала Forbes. За период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года он заработал 4,1 миллиона долларов (примерно 295 300 450 рублей). Помимо юмора, Ревва выпускает песни под псевдонимом Артур Пирожков, снимается в кино и работает ведущим.
Годовой доход 40-летнего Гарика Харламова оценивается в 2,5 миллиона долларов (примерно 180 061 250 рублей). Помимо телевидения, комик ведет юмористические шоу на YouTube. В сентябре этого года шоумен открыл свой ресторан "Хот Дог Бульдог".
Михаил Галустян не был постоянным участником Comedy Club, но он периодически участвовал в шоу как приглашенный артист.
"Когда в эфире была "Наша Russia", меня не звали, потому что я постоянно был занят на съемках. А потом уже я сам не захотел. Понял, что вырос из этих штанишек. "Наша Russia" была для меня намного интереснее, все-таки это актерский проект, работа с режиссером. Какой кайф был работать над образами!" — рассказывал шоумен в интервью изданию 7дней.ru.
При этом доходы Галустяна не ниже, чем у других комиков. За год он заработал 2,8 миллиона долларов (примерно 201 668 600 рублей).
Чуть меньше зарабатывает Павел Воля. Его годовой доход — 2,6 миллиона долларов (примерно 187 263 700 рублей). Сейчас Воля ведет Comedy Club вместе с Гариков Харламовым, "Импровизацию" и выступает с сольным стендап-шоу. А недавно он выпустил печатный сборник своих стихов.