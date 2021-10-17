Внук Пугачевой пострадал на съемках «Ледникового периода»

Внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков стал участником шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Его партнершей стала серебряная призерша Олимпийских игр — 2018 Наталья Забияко. Во время съемок третьего выпуска звездный наследник чуть не лишился пальца. Об этом сообщает Super.ru.

Как утверждает музыкант, после случайного падения, фигуристка проехалась коньком по пальцу не его руке. В результате Пресняков получил глубокий порез, а его палец оказался почти отрезанным.

«Я не почувствовал, как это произошло. Я чувствую, палец онемел и, смотрю, болтается кусок»,

— признался Пресняков.

Несмотря на падение и полученную травму, пара получила высший бал за технику и артистизм. Члены жюри и зрители посчитали, что случившееся было запланированным элементом номера.