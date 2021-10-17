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Внук Пугачевой пострадал на съемках «Ледникового периода»

Катерина Саломе
4 часа назад

Внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков стал участником шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Его партнершей стала серебряная призерша Олимпийских игр — 2018 Наталья Забияко. Во время съемок третьего выпуска звездный наследник чуть не лишился пальца. Об этом сообщает Super.ru.

Внук Пугачевой пострадал на съемках «Ледникового периода»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как утверждает музыкант, после случайного падения, фигуристка проехалась коньком по пальцу не его руке. В результате Пресняков получил глубокий порез, а его палец оказался почти отрезанным.

«Я не почувствовал, как это произошло. Я чувствую, палец онемел и, смотрю, болтается кусок»,

— признался Пресняков.

Несмотря на падение и полученную травму, пара получила высший бал за технику и артистизм. Члены жюри и зрители посчитали, что случившееся было запланированным элементом номера.

Никита не единственный внук Аллы Борисовны. 23-летний звездный наследник Дени не пошел по творческому пути и открыл собственный бизнес в Москве. Внук Пугачевой назвал свой заработок в час.

ТВ,Наталья Забияко,Никита Пресняков,Алла Пугачева,
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