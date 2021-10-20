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Раскрыто происхождение названия комедии «Ширли-Мырли»

Мира Маркина
2 часа назад

Сценарист фильма «Ширли-Мырли» Виталий Москаленко рассказал о происхождении названия комедии в интервью на YouTube-канале «вДудь».

Раскрыто происхождение названия комедии «Ширли-Мырли»
Фото: Кадр из фильма «Ширли-Мырли»Кадр из фильма «Ширли-Мырли»

Оказалось, что это слова из казачьей частушки, которую ему пела бабушка, когда он жил в станице Михайловской, в 180 километрах от Волгограда.

«У меня была баба Оля, Царство ей небесное, прожила 96 лет. Она пела частушки, грандиозно пела. И у нее была припевка "Ширли-мырли шир-манирли, шир-матыркин, мур-мур-кин"», — рассказал Москаленко.

Он предлагал режиссеру Владимиру Меньшову взять полную фразу в качестве названия, но в итоге его решили сократить:

«Потом все-таки отжали, отжали, отжали и осталось только одно "Ширли-мырли". Потому что длинно получалось».

В фильме частушку поет актер Валерий Гаркалин.

На YouTube-канал Юрия Дудя подписано больше 9,5 миллионов человек. Что стоит за успехом интервьюера — в материале "Рамблера".

ТВ,Виталий Москаленко,Валерий Гаркалин,Владимир Меньшов,
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