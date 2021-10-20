Раскрыто происхождение названия комедии «Ширли-Мырли»

Сценарист фильма «Ширли-Мырли» Виталий Москаленко рассказал о происхождении названия комедии в интервью на YouTube-канале «вДудь».

Фото: Кадр из фильма «Ширли-Мырли» Кадр из фильма «Ширли-Мырли»

Оказалось, что это слова из казачьей частушки, которую ему пела бабушка, когда он жил в станице Михайловской, в 180 километрах от Волгограда.

«У меня была баба Оля, Царство ей небесное, прожила 96 лет. Она пела частушки, грандиозно пела. И у нее была припевка "Ширли-мырли шир-манирли, шир-матыркин, мур-мур-кин"», — рассказал Москаленко.

Он предлагал режиссеру Владимиру Меньшову взять полную фразу в качестве названия, но в итоге его решили сократить:

«Потом все-таки отжали, отжали, отжали и осталось только одно "Ширли-мырли". Потому что длинно получалось».

В фильме частушку поет актер Валерий Гаркалин.