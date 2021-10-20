Раскрыто происхождение названия комедии «Ширли-Мырли»

Сценарист фильма «Ширли-Мырли» Виталий Москаленко рассказал о происхождении названия комедии в интервью на YouTube-канале «вДудь».
Оказалось, что это слова из казачьей частушки, которую ему пела бабушка, когда он жил в станице Михайловской, в 180 километрах от Волгограда.
«У меня была баба Оля, Царство ей небесное, прожила 96 лет. Она пела частушки, грандиозно пела. И у нее была припевка "Ширли-мырли шир-манирли, шир-матыркин, мур-мур-кин"», — рассказал Москаленко.
Он предлагал режиссеру Владимиру Меньшову взять полную фразу в качестве названия, но в итоге его решили сократить:
«Потом все-таки отжали, отжали, отжали и осталось только одно "Ширли-мырли". Потому что длинно получалось».
В фильме частушку поет актер Валерий Гаркалин.
На YouTube-канал Юрия Дудя подписано больше 9,5 миллионов человек. Что стоит за успехом интервьюера — в материале "Рамблера".