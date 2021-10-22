Куда пропала передача «Вкусные истории»

Передача «Вкусные истории» выходила на разных каналах с 1997 по 2008 год. Рассказываем, куда делась программа из эфирной сетки.

Автор, режиссер и актер озвучки передачи — аниматор Роман Канатников. В основе каждого эпизода — рецепт, приготовление которого объясняют овощи, фрукты, хлеб и другие продукты. Герои также делятся интересными фактами из мира кулинарии.

Продукты анимировали посредством техники «стоп моушн»: аниматоры вручную меняли положение предметов, фотографировали, а затем склеивали кадры в единое видео.

Премьерные выпуски в 1997 году выходят на канале «Столица». В 1999 году передача «переезжает» на канал ОРТ. Вместе со сменой канала меняется и оформление: обновляется заставка, а неофициальным ведущим становится кулинарный волшебник.

Кадр из передачи "Вкусные истории"

Именно на ОРТ передача становится популярной. Программу полюбили и взрослые, и дети. В конце каждой передачи показывают детские рисунки и «портреты» главных героев.

В 2001 году передача вновь меняет канал. На этот раз «Вкусные истории» переезжают на НТВ, где выходят до 2004 года.

В 2005 передача возвращается в «Первый канал» в качестве рубрики программы «Доброе утро».

В 2007 году производство программы прекращается на год. В 2008 году передачу снимает «Наше кино» — та же компания, что занималась ей в самом начале. Программа идет на канале «Новый иллюзион», однако вскоре показ прекращают.

Всего у «Вкусных историй» вышло 259 выпусков. Роман Канатников выпустил несколько продолжений самостоятельно, продублировав их на английский.