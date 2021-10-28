Судьба актрисы, подарившей голос знаменитому Степашке

На днях исполнилось 79 лет заслуженной артистке России, актрисе Наталье Голубенцевой. Ее мать – знаменитая актриса Нина Архипова. Сама Наталья окончила цирковое училище, сыграла пару ролей в кино. А затем всю жизнь проработала на телевидении, но всегда была за кадром. Именно ее голосом говорит тот самый Степашка из передачи “Спокойной ночи, малыши!”. Пожалуй, из всех артистов за кадром она оставалась со своим персонажем дольше всего.

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Вот уже 46 лет она совмещает две жизни – свою и Степашки. За это время актриса признаётся, что уже сроднилась с ним. Наталья утверждает, что даже внешне стала похожа на своего персонажа. И иногда в жизни говорит голосом Степашки. Как правило, если актер вживается в свою роль на 100% , то и сам приобретает определенные качества, которые присущи исполняемому им герою. Степашка не раз выручал ее из неожиданных ситуаций. К примеру, когда ее останавливали сотрудники ГИБДД, она начинала говорить голосом Степашки. Конечно, после такого артистку сразу же отпускали с улыбкой.