10 мировых звезд, снявшихся в российской рекламе

То, что селебрити зарабатывают на рекламе ни для кого не новость. При этом лучше всего чувствуют себя в этой области звезды с мировым именем. Мы приготовили подборку знаменитостей из-за рубежа, которые в разное время рекламировали российские товары.

Фото: BigPicture.ru BigPicture.ru

Для звезд кино, спорта и эстрады появление в рекламе — это не только солидный источник дохода. Популярность, к сожалению, скоротечна, и для многих появление на экране с пачкой йогурта, банковской картой или мобильным телефоном — это еще и отличный повод лишний раз напомнить о своем существовании.

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1. Жерар Депардье

Еще до нашумевшего получения российского гражданства, французский киноактер частенько наведывался в Россию, чтобы подзаработать. Депардье можно было увидеть в рекламе кетчупа «Балтимор», банка «Советский», мебельной фабрики «Мария» и гастронома «Елисеевский».

2. Брюс Уиллис

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«Крепкий орешек» никогда не отказывался от возможности дополнительного заработка и его мужественно лицо примелькалось на отечественных билбордах и телеэкранах. Наиболее известным проектом Брюса Уиллиса в России стала реклама банка «Траст». Произнесенный актером слоган «Банк Траст: такой же как банк, только я» наверняка знаком каждому россиянину.

3. Мила Йовович

Мила Йовович часто приезжает в Россию, и снимается она тут не только в фильмах, но и в рекламе. В 2011 году звезда рекламировала фруктовые соки «Тонис». Важным для съемок плюсом этой голливудской актрисы, родившейся в советском Киеве, является ее отличное знание русского языка.

4. Джейсон Стейтем

Джейсон Стейтем на волне своей максимальной популярности также благосклонно принял предложение российских производителей и снялся в рекламе моторных масел «Газпром Нефть». Звезда «Перевозчика» отлично подошел для представления такого, связанного с автомобилями, и типично мужского продукта.

5. Джеки Чан

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Герой боевиков и просто хороший парень Джеки Чан активно снимается в рекламе по всему миру. В рекламе российской продукции Джеки был также замечен — он представлял антивирус Касперского. К сожалению, наши телезрители не смогли оценить этот маркетинговый продукт, так как создавался ролик на китайском языке исключительно для Поднебесной.

6. Стивен Сигал

Получив российское гражданство, Стивен Сигал тут же снялся в своей первой рекламе для отечественного рынка. Звезду сумел заинтересовать внушительным гонораром мобильный оператор «Мегафон». Ролик с Сигалом — настоящий остросюжетный мини-фильм, в котором группа негодяев-гопников хотят «отжать» у мастера айкидо мобильный телефон.

7. Дэвид Духовны

Имеющий русские корни Дэвид Духовны не говорит по-русски, как Мила Йовович. Но это не мешает актеру сниматься в рекламе российских товаров. Самым известным продуктом с участием «агента Малдера» является реклама пива «Сибирская корона». Ролик, в котором актер рассуждает о том, чего бы смог достичь, родившись в России, получился интересным, хотя и излишне пафосным.

8. Тиль Швайгер

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Тиль Швайгер, как и Стивен Сигал, также отозвался на предложение сняться в рекламе мобильного оператора. Правда, он представляет продукт основного конкурента «Мегафона», компании МТС. Вместе с актером в рекламном ролике появился и звездный Дмитрий Нагиев, которого считают официальным лицом этого провайдера.

9. Сильвестр Сталлоне

Звезда киносаги «Рокки» поступил неспортивно, решив рекламировать российскую водку «Русский лед». Очевидно, предложение было настолько заманчивым, что отказаться от него не было никакой возможности. В кадре, кроме Слая и самого продукта, можно видеть гордую надпись, гласящую о том, что прабабушка актера родилась в России.

10. Криштиану Роналду