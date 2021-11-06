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Экс-участник «Фабрики звезд» рассказал об интиме на проекте

Lenta.ru
7 часов назад

Бывший участник четвертого сезона российского музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Юрий Титов в беседе с Teleprogramma.pro рассказал о сексе на проекте.

Экс-участник «Фабрики звезд» рассказал об интиме на проекте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

36-летний Титов вспомнил, как в интернет просочилось видео его интимной связи с участницей шоу Евгенией Волконской, отношения с которой, по его словам, развивались «сумбурно и очень быстро».

«Наши мозги так расплавились, что мы умудрились зайти в женскую комнату. Я не буду рассказывать о том, что произошло дальше. Такие вещи можно совершить только в 19 лет», — рассказал экс-участник шоу.

При этом он отметил, что Волконская на тот момент состояла в отношениях с молодым человеком, который ждал ее за пределами телепроекта. «Женя плакала, звонила ему, пыталась все объяснить», — добавил он. Кроме того, после связи с девушкой продюсеры отчитывали Титова за то, что он сделал, поскольку в Звездном доме присутствовала несовершеннолетняя участница Алекса.

ТВ,Евгения Волконская,Юрий Титов,
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