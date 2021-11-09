Мексиканская телеведущая, которая подняла рейтинги каналу

Мексиканка Янет Гарсиа стала популярна после того, как один из местных телеканалов позвал ее работать ведущей. Выпуски с этой девушкой пользуются невероятной популярностью у зрителей, поэтому рейтинги канала сильно возросли. О том, как и чем живет мексиканская телезвезда — в материале "Рамблера".

1/11 Мексиканка Янет Гарсиа стала популярна после того, как один из местных телеканалов позвал ее работать ведущей. Фото: @iamyanetgarcia Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/11 Выпуски с этой девушкой пользуются невероятной популярностью у зрителей, поэтому рейтинги канала сильно возросли. Фото: @iamyanetgarcia 3/11 Изначально Гарсиа планировала стать моделью. На свою первую фотосессию она отправилась в 15 лет. После этого она сотрудничала с небольшими брендами и снималась для каталогов одежды. Когда ей было 23, она победила в конкурсе красоты своего штата и стала "Мисс Нуэво-Леон". Фото: @iamyanetgarcia 4/11 Девушка обучалась на факультете журналистики, но, как признается, долгое время не могла найти работу. Спустя некоторое время ее взяли на позицию ведущей прогноза погоды. Фото: @iamyanetgarcia Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/11 Ее короткие появления в эфире произвели фурор и подняли рейтинги телеканала. Стилисты специально подбирали облегающую одежду для ведущей, поэтому ее стиль и формы стали предметом обсуждения. Фото: @iamyanetgarcia 6/11 Сейчас Гарсиа 30 лет и она продолжает работать телеведущей, но после того, как она прославила телеканал, ее стал чаще выпускать в эфир и теперь ее можно увидеть не только за рассказами о погоде. Кроме того, девушка открыла собственную модельную школу в своем родном городе Монтеррей. Фото: @iamyanetgarcia 7/11 Ее называют одной из самых высокооплачиваемых журналисток Мексики, а состояние оценивается в $3 млн. Помимо телевидения она зарабатывает на модельной школе и рекламе в социальных сетях. Фото: @iamyanetgarcia Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/11 В своем блоге телеведущая делится секретами того, как добиться идеальной фигуры. Она рассказывает, что посещает спортивный зал 3-4 раза в неделю, делая упор на упражнения для ягодиц. Фото: @iamyanetgarcia 9/11 Она придерживается строгой диеты и употребляет овощи, фрукты и белковую пищу. Изредка она позволяет себе калорийные блюда из мексиканской или итальянской кухни. Фото: @iamyanetgarcia 10/11 Ее любимое блюдо — попкорн с сальсой. Однако не все верят в то, что фигура ведущей — результат работы в спортивном зале и диет, некоторые упрекают ее в том, что она прибегала к пластической операции по увеличению ягодиц. Фото: @iamyanetgarcia Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/11 Сама Гарсиа не комментировала это, но эксперты уверены, что пышные формы могут быть результатом генетики и упорной работы. Фото: @iamyanetgarcia

Изначально Гарсиа планировала стать моделью. На свою первую фотосессию она отправилась в 15 лет. После этого она сотрудничала с небольшими брендами и снималась для каталогов одежды. Когда ей было 23, она победила в конкурсе красоты своего штата и стала "Мисс Нуэво-Леон".

Видео дня

Девушка обучалась на факультете журналистики, но, как признается, долгое время не могла найти работу. Спустя некоторое время ее взяли на позицию ведущей прогноза погоды. Ее короткие появления в эфире произвели фурор и подняли рейтинги телеканала. Стилисты специально подбирали облегающую одежду для ведущей, поэтому ее стиль и формы стали предметом обсуждения.

Сейчас Гарсиа 30 лет и она продолжает работать телеведущей, но после того, как она прославила телеканал, ее стал чаще выпускать в эфир, и теперь ее можно увидеть не только за рассказами о погоде. Кроме того, девушка открыла собственную модельную школу в своем родном городе Монтеррей. Ее называют одной из самых высокооплачиваемых журналисток Мексики, а состояние оценивается в $3 млн. Помимо телевидения она зарабатывает на модельной школе и рекламе в социальных сетях.

В своем блоге телеведущая делится секретами того, как добиться идеальной фигуры. Она рассказывает, что посещает спортивный зал 3-4 раза в неделю, делая упор на упражнения для ягодиц. Она придерживается строгой диеты и употребляет овощи, фрукты и белковую пищу. Изредка она позволяет себе калорийные блюда из мексиканской или итальянской кухни. Ее любимое блюдо — попкорн с сальсой. Однако не все верят в то, что фигура ведущей — результат работы в спортивном зале и диет, некоторые упрекают ее в том, что она прибегала к пластической операции по увеличению ягодиц. Сама Гарсиа не комментировала это, но эксперты уверены, что пышные формы могут быть результатом генетики и упорной работы.

"Я занимаюсь в зале с тренером и уделяю тренировкам час-полтора. Обычно мы делаем упор на ягодицы, но я тренирую все тело, чтобы фигура была подтянутой. Мой рацион состоит из овощей и белка, от сладкого я полностью отказалась и не употребляю сахар даже по праздникам. Если мне захочется шоколадку (а такое бывает крайне редко), я заменяю это протеиновым батончиком или газировкой без сахара"