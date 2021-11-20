Как сейчас живут ведущие шоу “Снимите это немедленно"

Программа “Снимите это немедленно!” выходила на канале СТС . Шоу моментально стало самым любимым среди телезрителей. Суть проекта – превращение дурнушек и домохозяек в настоящих и привлекательных женщин с помощью ведущих и стилистов.

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Первыми ведущими стали Таша Строгая и Анастасия Вертинская. Спустя три года состав обновился, вместо Строгой и Вертинской выступили Наталья Стефаненко и Мария Железнякова. Однако через год Таша Строгая вернулась в проект, заняв место Железняковой.

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Дуэт Таши Строгой и Натальи Стефаненко стал самым ярким и долгоиграющим на шоу “Снимите это немедленно!”.

Как сложилась жизнь и чем сейчас занимаются телеведущие после закрытия проекта?

Таша Строгая

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Как говорилось ранее, Наталья Фролова (настоящее имя Строгой) стала первой ведущей проекта. Ей пришлось взять псевдоним, потому что в столице уже был дизайнер с такими же именем и фамилией. В 2002 году Таша открыла свой собственным модный дом. В 2004 году Таша Строгая стала ведущей “Снимите это немедленно!”. Кроме того, Строгую можно было увидеть в качестве ведущей шоу “Съешьте это немедленно!” на СТС, а также “Ручная работа” и “Коллекция идей” на “Домашнем”.

Сейчас Таша Строгая преподает в собственной “Школе красоты и стиля Таши Строгой”. Там она продолжает свое дело, перевоплощая невзрачных женщин в прекрасных дам. Кроме того, экс-телеведущая в 2012 года выпустила свой бренд одежды Tasha Strogaya. Модный бренд добился успеха и был представлен на “Неделе моды” и “Дефиле на Неве” в Санкт-Петербурге.

Свою личную жизнь Таша всегда тщательно скрывала от посторонних. Известно, что женщина давно счастлива в браке с мужчиной по имени Сергей. В 2011 году она родила близнецов Федора и Федота.

Наталья Стефаненко

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Получая образование в Московском институте стали и сплавов, Наталья Стефаненко мечтала повторить профессиональный путь отца, который был инженером-ядерщиком. Однако на последнем курсе студентка решила принять участие в конкурсе красоты, которое стало судьбоносным. На конкурсе она одержала победу, а потом ее заметил владелец модельного агентства и пригласил работать в США. Наталья отказалась, отдавая предпочтение получению диплома. Спустя несколько лет Стефаненко получила предложение стать ведущей проекта “Снимите это немедленно!”. Ради съемок она уехала из Италии, где жила с супругом-итальянцем и воспитывала дочь. На тот момент у девушки был опыт, так как она работала на итальянском телевидении.

Сейчас Наталья живет и работает уже в родной для нее Италии. Стефаненко освоила актерскую карьеру и снимается в итальянских фильмах. Кроме того, она запустила собственное шоу о стиле, которое выходит на местном телевидении. В личной жизни телеведущей все прекрасно. Уже много лет Наталья счастлива в браке с Лукой Саббиони. Вместе они вырастили дочь Александру. Девушке 21 год, она находится в доверительных отношениях с родителями.

Александра Вертинская

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Александра – дочь известной актрисы Марианны Вертинской и внучка Александра Вертинского. На проект “Снимите это немедленно!” она попала не просто так. До того, как Александру позвали на шоу, один модный журнал назвал ее самой стильной москвичкой. Однако, когда Вертинская получила приглашение на модный проект, наследница знаменитой фамилии долго сомневалась, стоит ли ей принимать предложение. Супруг поддержал Александру и посоветовал не упускать шанс. В конце концов, поработав в качестве телеведущей, женщина не жалеет о полученном опыте.

На данный момент Александра Вертинская художник, дизайнер интерьеров и декоратор. Кроме того, она является членом-корреспондентом Российской академии художеств. Вся семья, включая мужа и дочерей, приобщены к искусству в разных его проявлениях.

Мария Железнякова

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С самого детства Мария росла артистичной девочкой. Мама водила будущую телеведущую на танцы и фигурное катание. Вскоре Маша заинтересовалась рисованием, в особенности она любила рисовать одежду. Еще любимым занятием стало вязание и шитье. В более осознанном возрасте начала увлекаться модой. Но она даже не могла предположить, что свяжет свою жизнь с миром моды. Получила образование Железнякова в Российской экономической академии им. Плеханова. Во время учебы она была на подтанцовках в группе “Демо”, а также посещала светские мероприятия и знакомилась со знаменитыми людьми. Вопреки своим ожиданиям стать бизнесвумен, она стала работать в модной индустрии.