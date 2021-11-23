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Ургант пришел на премию «Женщины года» в туфлях на каблуках

Lenta.ruиещё 1
5 часов назад

Телеведущий Иван Ургант пришел на премию журнала Glamour «Женщины года» на каблуках. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Ургант пришел на премию «Женщины года» в туфлях
Фото: Telegram-канал «НеМалахов»Telegram-канал «НеМалахов»

Ургант был ведущим премии, которая состоялась 22 ноября в Москве. На сцене он появился в клетчатом костюме с короткими брюками, широком галстуке в полоску и в массивных туфлях на каблуках.

Ранее телеведущий в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале высказался о штрафе, который суд назначил телеканалу «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Он посчитал штраф нелогичным и пошутил о том, что из-за него у артистов останется мало денег на одежду.

ТВ,Иван Ургант,
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