Ургант пришел на премию «Женщины года» в туфлях

Телеведущий Иван Ургант пришел на премию журнала Glamour «Женщины года» на каблуках. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Фото: Telegram-канал «НеМалахов» Telegram-канал «НеМалахов»

Ургант был ведущим премии, которая состоялась 22 ноября в Москве. На сцене он появился в клетчатом костюме с короткими брюками, широком галстуке в полоску и в массивных туфлях на каблуках.