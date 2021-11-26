Телеканал «Пятница!» и бренд Yoyuu выпустили коллекцию одежды

Телеканал «Пятница!» совместно с брендом белья и базовой одежды Yoyuu выпустили коллекцию одежды «Это только мое тело», которая посвящена героиням шестого сезона реалити «Пацанки».

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Эта коллекция о любви к себе, своему телу и жизни. Дизайн вдохновлен участницами шестого сезона «Пацанок». Рисунки на одежде — это татуировки девушек, сделанные в яркие и непростые периоды их жизни.

В коллекцию вошли боди, бралетт, боксеры, велосипедки и футболки в цвете «нюд». Вещи подходят для всех типов женских фигур.

Пресс-служба

Олеся Тоцкая и Екатерина Яндовская, основательницы бренда Yoyuu:

«Нам приятно сотрудничать с проектом, который помогает девушкам в принятии себя, делая их счастливее и увереннее. Мы разделяем эти ценности и рады принять участие в коллаборации, а также поддержать прекрасных героинь «Пацанок».

Наш бренд выступает за освобождение от осуждения женщин и девушек за что-либо: вес, внешний вид, шрамы, растяжки, тату и другие особенности. Каждый шрам, татуировка, растяжка – это кусок биографии, задокументированный на теле. Мы против того, чтобы считать это недостатком. Мы желаем девушкам быть смелыми и сражаться за право иметь неидеальные тела без осуждения со стороны социума.

Наша коллекция подойдет смелой, независимой, той, кто не боится отличаться и может постоять за себя. Этой девушке важен комфорт внутри и снаружи, она умеет позаботиться о себе и отстоять свои границы».

Пресс-служба

Коллекция «Это только мое тело» доступна в интернет-магазине «Пятницы!» и интернет-магазине бренда Yoyuu, в ТЦ «Авиапарк» в универмаге Trend Island, а также на сайте Wildberries.