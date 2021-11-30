Шоу "Поле чудес" на Первом канале закрывается

Руководство Первого канало приняло решение не продлевать контракт с производителем проекта «Поле чудес» телекомпанией «ВИД». Шоу решили закрыть, но перезапустить уже в новом формате. и закрыть шоу, перезапустив его уже в новом формате. Об этом сообщает «Лента.ру».
Такое решение канал объяснил «нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях».
В пресс-релизе не сказано, о каких изменениях идет речь. При этом уже известно, что Первый канал договорился о покупке у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, с которой была списана российская программа «Поле чудес».
«И с января 2022 года в эфире Первого канала — как всегда, по пятницам — начнет выходить шоу "Наше Поле Чудес" с Леонидом Якубовичем», — говорится в релизе.
Кроме того канал процитировал бессменного ведущего передачи Леонида Якубовича:
«Тридцать один год программе — это так много, что не грех и встряхнуться. Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю», — отметил Якубович.
Ранее мы писали о том, как Якубович "открыл" Андрея Малахова.