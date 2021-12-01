Идеи делают бизнес. МЕДИА1 провел ребрендинг

С 1 декабря группа «МЕДИА1» продолжит работу, но уже на базе обновленной бренд-платформы и визуальной концепции, которые отражают внутренние ценности компании, подход к бизнес-процессам и планы развития.
Сегодня «МЕДИА1» объединяет активы: телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю», «Канал Disney», оператора наружной рекламы Gallery и группу компаний «Выбери Радио». Ключевым приоритетом компании является развитие активов в традиционной и цифровой средах с акцентом на высокую экономическую эффективность и лидерство в выбранных нишах. Все это важно было отразить в бренде, придать ему яркости, динамики, адаптивности к коммуникации и стратегии развития.
Ян Кухальский, генеральный директор «МЕДИА1»:
«Сегодня «МЕДИА1» – это частный медиабизнес, который активно трансформируется под тренды индустрии и требования как B2C, так и B2B аудитории. Мы максимально используем возможности и внутренний потенциал каждого актива и каждой команды. Кроме того, мы стремимся к более широкой диверсификации, изучаем независимых игроков в сегменте медиа, рекламы и развлечений. Это привело к решению обновить визуальную концепцию бренда. Нашей задачей было создать яркий образ, объединяющий все активы, а также сформулировать слоган, отражающий стратегию движения «МЕДИА1» и саму ее суть – смелость, целеустремленность, идеи и результат. Идеи делают бизнес - отличная формулировка, которая очень точно отражает настроение, с которым мы движемся вперед».
Новая бренд-платформа и фирменный стиль «МЕДИА1», разработанные совместно с агентством ONY и insights-агентством Signal (part of ONY) - отражают ДНК группы, ее ценности и характер, которые легли в основу фирменного стиля. Логотип «МЕДИА1» обновился и стал основой гибкой дизайн-системы. Теперь он стройнее, легче, геометричнее и сбалансированнее. Помимо формы обновился и цвет: консервативный черный сменил яркий, про эффективный и про активный красный – цвет тех, кто хочет быть заметным и готов работать на результат.
Рубен Оганесян, директор по стратегическому маркетингу и цифровой трансформации «МЕДИА1»:
«Новый брэндинг точно отражает суть «МЕДИА1» - это и бизнесово, и достаточно свободно. Мы все делаем ради бизнеса, и все активы группы всегда отличались и отличаются высокой, я бы сказал, исключительной эффективностью. Но мы всегда открыты к новым идеям, мы отрицаем догмы, которые мешают двигаться вперед и иногда присущи корпорациям. Наша эффективность - это работа команды, которая всегда готова к новому, но никогда не делает креатив просто ради креатива. Отсюда и слоган - «Идеи делают бизнес». И логотип - свободный, яркий, но при этом бизнесовый. Мне кажется, здесь все пропорции соблюдены точно. Еще очень важно, что цифровая трансформация - это реальность нашей компании здесь и сейчас, и новая визуальная концепция помогает это обозначить ярко и масштабируется во всех средах».
Новая визуальная концепция будет работать не только на корпоративном уровне, она объединит все активы группы, аудиториям которых не всегда была очевидна их связь между собой. Единый бренд компании подчеркнет все омникальные возможности по созданию контента и размещению рекламы, которые дает сегодня «МЕДИА1». Достигнута ключевая цель - создан бренд, соответствующий долгосрочному восприятию группы.
Виктория Образцова, PR-директор «МЕДИА1»:
«Проведенную нами работу стоит воспринимать не просто как ребрендинг, смену цветов и модернизацию логотипа. Мы провели проработку бренд-концепции со смыслами, определением ценностей, которые есть у группы, и дальнейшей стратегии развития. При создании нового визуального образа мы отталкивались от сути бренда: искусство превращать медиа идеи в бизнес. Мы разработали стиль, который позволяет заявлять о себе, выделяться и экспериментировать. Нужно время, чтобы привыкнуть к новому образу, но он открывает много возможностей для бренда и его развития. У «МЕДИА1» есть все шансы сформировать новое представление о медиарынке как о территории для инноваций, инвестиций и развития».
Мила Мелькина, директор по стратегии Signal (part of ONY):
«Новое позиционирование «МЕДИА1» брендинговая команда отразила через визуальную метафору галереи современного искусства, где выставляются все компании холдинга. Каждая сущность внутри группы уникальна: будь то идея, проект или актив. Чтобы передать синергию разных направлений бизнеса «МЕДИА1», согласно типам активов мы выбрали пять геометрических фигур, которые стали важными элементами фирменного стиля и артистично живут в музейной эстетике. Через коллаборацию и пересечения фигур мы показывали синергию и движение внутри компании».
Помимо айдентики основного бренда, был разработан также и HR-стиль. Он преемственен основной концепции, но имеет свои акценты. Пять геометрических форм стали более мягкими и округлыми, HR-визуал стал легче на всех уровнях, включая оттенок красного — он более открытый и мягкий. Был взят фокус на функциональность, смещение акцента с бренда на людей, их опыт, восприятие и взаимодействие. А еще дружеский штрих в типографике: никаких заглавных букв в коротких текстах.
Встречайте новый «МЕДИА1»!