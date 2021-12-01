Идеи делают бизнес. МЕДИА1 провел ребрендинг

«Новый брэндинг точно отражает суть «МЕДИА1» - это и бизнесово, и достаточно свободно. Мы все делаем ради бизнеса, и все активы группы всегда отличались и отличаются высокой, я бы сказал, исключительной эффективностью. Но мы всегда открыты к новым идеям, мы отрицаем догмы, которые мешают двигаться вперед и иногда присущи корпорациям. Наша эффективность - это работа команды, которая всегда готова к новому, но никогда не делает креатив просто ради креатива. Отсюда и слоган - «Идеи делают бизнес». И логотип - свободный, яркий, но при этом бизнесовый. Мне кажется, здесь все пропорции соблюдены точно. Еще очень важно, что цифровая трансформация - это реальность нашей компании здесь и сейчас, и новая визуальная концепция помогает это обозначить ярко и масштабируется во всех средах».