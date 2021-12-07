Ургант изменил название шоу в честь умершей бабушки

Телеведущий Иван Ургант посвятил отдельный выпуск своей авторской программы покойной бабушке Нине Николаевне. Актриса скончалась в возрасте 92 лет.
Новый выпуск вышел под названием «Вечерняя Ургант». Во время эфира шоумен поблагодарил бабушку за фамилию и поделился трогательными воспоминаниями. По словам Ивана, Нина Николаевна всегда смотрела выступления внука и всячески его поддерживала.
«Она называла меня Ванята, а я ее Нинуля. Она всегда смотрела нашу передачу, только в последнее время уже не дожидалась, засыпала. Любила сильно меня, но делала часто критические замечания, не выбирала выражения»,
— признался Ургант.
Ранее мы писали о том, что умерла актриса Нина Ургант.