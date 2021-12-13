Участник шоу «Суперстар!» осудил слова члена жюри

«Конечно, в тот момент хотелось сойти со сцены и ему что-то такое сделать. <…> Выслушивать, конечно, неприятно. Особенно осознавая, что Сергей Васильевич — не музыкант и фактически очень далек от музыки: он поверхностно знает, что когда поют громко — это у нас опера, когда танцевально — попса», — заявил экс-участник «Фабрики звезд».