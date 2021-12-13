Участник шоу «Суперстар!» осудил слова члена жюри

Участник популярного шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ Юрий Титов резко высказался о судействе Сергея Соседова. Певец заявил, что член жюри далек от музыки и не разбирается в ней, зато хорошо складывает буквы в слова. Об этом сообщает «СтарХит».
По словам Титова, участники знали, что в жюри будут сидеть музыкальные исполнители Маша Распутина и Стас Пьеха, а также Соседов и приглашенный судья, который будет меняться.
«Я был готов, что могут сказать все, что угодно, лукавить не стану», — признался Титов.
Музыкант прокомментировал конфликт судей с певицей Наталией Власовой, чье исполнение раскритиковал Соседов и повторила Распутина. По мнению Титова, члены жюри переборщили с критикой Власовой.
«Это выглядело ужасно, некрасиво, члены жюри опускают подобным поведением сами себя. Можно ли себе представить, чтобы та же Александра Пахмутова передразнила человека? Или Лариса Долина? Многое зависит от воспитания», — сказал Титов.
Певец вспомнил, что сам в одном из выпусков подвергся жесткой критике члена жюри. Нелицеприятное мнение высказал Соседов.
«Конечно, в тот момент хотелось сойти со сцены и ему что-то такое сделать. <…> Выслушивать, конечно, неприятно. Особенно осознавая, что Сергей Васильевич — не музыкант и фактически очень далек от музыки: он поверхностно знает, что когда поют громко — это у нас опера, когда танцевально — попса», — заявил экс-участник «Фабрики звезд».
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