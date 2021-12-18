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1 час назад

Представительница России на «Детском Евровидении» заболела

Участница конкурса Таня Меженцева простудилась во время перелета. В результате у нее воспалились голосовые связки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу оргкомитета конкурса. Сейчас медики запретили юной певице напрягать связки и даже разговаривать.

Представительница России на «Детском Евровидении» заболела
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас девочка наблюдается у лучших зарубежных и российских специалистов: отоларингологов и фониатров», — заверили представители оргкомитета.

Первая репетиция прошла под фонограмму. На второй Таня выступила самостоятельно, но петь ей еще трудно. В настоящее время российская делегация регулярно сдает ПЦР-тесты на коронавирус, но результаты отрицательные.

Напомним, что Таня Меженцева выступит от России в Париже. Это не первая попытка певицы. Она уже была участницей конкурса в 2019 году в дуэте с Денберелом Ооржаком. Тогда они заняли тринадцатое место.

Тем временем на шоу «Голое» почтили память Александра Градского.

ТВ,Александр Градский,РИА Новости,
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