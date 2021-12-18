Представительница России на «Детском Евровидении» заболела

Участница конкурса Таня Меженцева простудилась во время перелета. В результате у нее воспалились голосовые связки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу оргкомитета конкурса. Сейчас медики запретили юной певице напрягать связки и даже разговаривать.

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«Сейчас девочка наблюдается у лучших зарубежных и российских специалистов: отоларингологов и фониатров», — заверили представители оргкомитета.

Первая репетиция прошла под фонограмму. На второй Таня выступила самостоятельно, но петь ей еще трудно. В настоящее время российская делегация регулярно сдает ПЦР-тесты на коронавирус, но результаты отрицательные.