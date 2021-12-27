Ургант оценил резкое высказывание Мартиросяна о комиках

Телеведущий Иван Ургант оценил высказывание комика Гарика Мартиросяна, который заявил, что не готов отвечать за российских коллег и выразил уверенность в том, что среди них есть твари и мерзавцы. В интервью KP.RU Ургант сказал, что не согласен с резким мнением Мартиросяна, однако признал его право на свою точку зрения.

«Это точка зрения Гарика Мартиросяна. Я, например, с ней не согласен», — высказался Ургант.

Видео дня

Шоумен также назвал юмориста очень умным человеком, который «имеет полное право иметь свою точку зрения по любому поводу».

Комментируя критику Мартиросяна пользователями соцсетей из-за его слов о комиках, Ургант отметил, что у россиян, по его мнению, не осталось терпения и возможности для принятия другого взгляда на ситуацию.

Ведущий шоу «Вечерний Ургант» также оценил приговор комику Идраку Мирзализаде, который был обвинен в возбуждении ненависти и приговорен к десяти суткам административного ареста за шутку про русских людей, после чего его пребывание в России было признано нежелательным. Он счел наказание стендапера не соответствующим проступку.

«С Идраком [Мирзализаде] я знаком не очень хорошо, но абсолютно убежден, что он не является врагом нашей страны. Его поступок не требует заключения под стражу на десять дней и высылки за пределы страны», — сказал Ургант. Шоумен назвал наказания за шутки пагубной вещью.

Гарик Мартиросян высказался о комиках в интервью журналистке Ирине Шихман, вышедшем в конце сентября. Комментируя инцидент с Мирзализаде, он заявил, что за шутки, которые оскорбляют других людей, стоит наказывать. Юморист добавил, что не намерен поддерживать солидарность со всеми коллегами.

«Плевать я хотел на всех этих комиков! У меня нет никакой солидарности. Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, твари, мерзавцы, отвратительные типы. Какая солидарность? Среди них хорошие люди, примерные отцы, приятные ребята, я их очень люблю. Я не буду никогда в жизни отвечать за комиков», — сказал Мартиросян.

В конце интервью комик сказал, что поддерживает всех коллег. После выхода ролика пользователи соцсетей раскритиковали юмориста.