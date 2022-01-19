Что не поделили Задорнов и Ельцин

Михаил Задорнов познакомился с первым президентом России в 1990 году. Дружба сатирика и президента завязалась после первой совместной игры в теннис. А прекратилась буквально в один день. Почему? “Рамблер” расскажет.

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На совместный первый матч в Юрмалу сатирика пригласил Шамиль Тарпищев, ключевой тренер советской сборной теннисистов. Есть мнение, что Тарпищев даже просил артиста поддаваться Ельцину, который обожал теннис и тяжело переживал поражения.

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Когда дружеские отношения Задорнова и Ельцина завязались, тайной они не были. Обоих часто видели вместе не только на теннисном корте. Михаил Николаевич и Борис Николаевич ходили вместе в баню на Воробьевых горах и посещали бассейн. Сатирик влился в компанию политика и стал появляться на общих встречах. Кроме связей Михаил Николаевич получил еще один бонус от этой дружбы: квартиру в президентском доме на Осенней улице, где жили Черномырдин, Коржаков, Гайдар (и другие приближенные Ельцина).

Задорнов знал, что симпатию у Бориса Николаевича вызвал своими выпадами против Михаила Горбачева, первого президента СССР. Однако вдова сатирика, Елена Бомбина, считает: теплые отношения завязались еще и потому, что ее супруг напоминал Ельцину собственного младшего брата, тезку Задорнова (с которым отношения у президента складывались совсем не гладко). Можно сказать, что Ельцин доверял талантливому приятелю. Накануне наступления 1992 года он попросил Задорнова поздравить россиян с Новым годом вместо себя. По слухам, сатирик называл политика отцом.

Однако приятельствовать сатирик и президент прекратили, когда телохранитель Ельцина бросил в сторону Задорнова:

“Вы с нами в одной упряжке”.

Эта фраза чрезвычайно возмутила гордого артиста. В одном из интервью он рассказывал, что прекратил общение с приближенными Ельцина и самим президентом в один день. Ему также не нравилось, что коллеги Бориса Николаевича пытались сделать из него тамаду для своих торжеств. Это Задорнов тоже считал унизительным.

Возникшей напряженностью в отношениях, по мнению вдовы артиста, политическое руководство страны (недовольное дружбой сатирика и президента) воспользовалось и смогло отодвинуть Задорнова от первых лиц страны.