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1 час назад

Комик Дмитрий Романов заявил о желании уехать из России

Cтендап-комик Дмитрий Романов признался, что у него возникают мысли об эмиграции из России. Об этом он рассказал в интервью журналу Glamour Russia.

Комик Романов заявил о желании уехать из России
Фото: @romahadima@romahadima

«Постоянно думаю об эмиграции, даже переезжал в Испанию и жил там полгода», — рассказал комик.

Однако, по его словам, переезд за границу будет для него невыгоден финансово, так как он выступает перед русскоговорящими людьми.

«Я постепенно осваиваю заработок не только офлайн, но и онлайн, для того чтобы потом, когда я в следующий раз захочу эмигрировать, я уже был лучше к этому готов», — поделился планами Романов.

Кроме того, комик рассказал, что к переезду не готова его жена. На данный момент у семьи много нерешенных вопросов, связанных со сменой места жительства.

Пока одни хотят уехать из страны, другие получают гражданство. Так, Орейро заявила, что хочет провести старость в России.

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