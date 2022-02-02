Гордон обвинил Собчак в двуличности

«Ранее мы выпускали по два выпуска "Мужское/Женское" в день. То есть 10 выпусков в неделю. Работать в таком режиме мы с Юлей уже не могли. Но, думаю, руководство все прекрасно понимает, поэтому нам снизили нагрузку. Сейчас выходит один выпуск программы в день, то есть работы стало в два раза меньше»