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2 часа назад

Гордон обвинил Собчак в двуличности

Телеведущий Александр Гордон высказался о своей коллеге по шоу Ксении Собчак. Он отметил, что на разных площадках звезда противоречит сама себе. Об этом он заявил в эфире YouTube-шоу «МедиаШУМ».

Гордон обвинил Собчак в двуличности
Фото: @xenia_sobchak@xenia_sobchak

По мнению Гордона, Собчак ведет себя по-разному на YouTube и на телевидении, и похоже это на двух разных людей.

«Собчак на телевидении говорит одно, а в YouTube — другое. Я правильно понимаю, что есть две версии Собчак? То есть вы, Ксения, не только название программы у меня украли, но и манеру притворяться то одним, то другим человеком»

Также Гордон высказался и о своих проектах. Он рассказал, что ему удалось снизить нагрузку от работы на телевидении благодаря сокращению выпусков шоу «Мужское/Женское».

«Ранее мы выпускали по два выпуска "Мужское/Женское" в день. То есть 10 выпусков в неделю. Работать в таком режиме мы с Юлей уже не могли. Но, думаю, руководство все прекрасно понимает, поэтому нам снизили нагрузку. Сейчас выходит один выпуск программы в день, то есть работы стало в два раза меньше»

Ранее Собчак заступилась за Блиновскую после интервью.

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