Сколько зарабатывает Азамат Мусагалиев

Азамат Мусагалиев — один из самых популярных ведущих на российском ТВ. Как начиналась его карьера и сколько он зарабатывает — в материале "Рамблера".

Фото: @azabraza1984 @azabraza1984

37-летний актер и капитан команды КВН "Сборная Камызякского края" впервые появился на телевидении в 2014 году в качестве участника шоу "Чувство юмора" на Первом канале и "Однажды в России" на ТНТ. В 2015 году Азамат Мусагалиев стал вести передачу со звездами "Где логика?", а в 2021 — "Музыкальная интуиция". Кроме того, он снимается в кино ("Холоп", "Толя-робот") и сериалах ("Интерны").

Как рассказал Мусагалиев в интервью Forbes, ему сложнее дается работа ведущего, так как у него нет заранее написанного сценария.

"Мне надо постоянно быть за штурвалом, рулить, направлять и отвечать на реплики – это бесконечная импровизация. Стоит мне только промолчать – и повиснет неловкая пауза, которая будет выглядеть странно".

@azabraza1984