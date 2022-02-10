Сколько зарабатывает Азамат Мусагалиев

Азамат Мусагалиев — один из самых популярных ведущих на российском ТВ. Как начиналась его карьера и сколько он зарабатывает — в материале "Рамблера".
37-летний актер и капитан команды КВН "Сборная Камызякского края" впервые появился на телевидении в 2014 году в качестве участника шоу "Чувство юмора" на Первом канале и "Однажды в России" на ТНТ. В 2015 году Азамат Мусагалиев стал вести передачу со звездами "Где логика?", а в 2021 — "Музыкальная интуиция". Кроме того, он снимается в кино ("Холоп", "Толя-робот") и сериалах ("Интерны").
Как рассказал Мусагалиев в интервью Forbes, ему сложнее дается работа ведущего, так как у него нет заранее написанного сценария.
"Мне надо постоянно быть за штурвалом, рулить, направлять и отвечать на реплики – это бесконечная импровизация. Стоит мне только промолчать – и повиснет неловкая пауза, которая будет выглядеть странно".
Помимо актерской деятельности и телевидения, у Азамата Мусагалиева есть свое шоу на YouTube, он выступает с сольными концертами и работает ведущим на мероприятиях. Из этого складываются его доходы. Точная сумма заработка ведущего не разглашается. Издание Esquire пишет, что Азамат Мусагалиев получает от 10 тысяч долларов за одно выступление на мероприятии. Благодаря YouTube-каналу сообщается, что он зарабатывает около 4-5 тысячи долларов в месяц. Еще у телеведущего есть два автомобиля: Mercedes-Benz E-Class и Mercedes GLA.