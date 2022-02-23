Восемь премий "Оскар" вручат до прямого эфира

Не все статуэтки будут переданы своим владельцам в прямом эфире, сообщает The Hollywood Reporter.
На час раньше в театре Dolby будут чествовать лауреатов премии за лучший документальный фильм, художественный короткометражный фильм, анимационный короткометражный фильм, звук, монтаж, грим, музыку и работу художника-постановщика.
Церемония вручения наград в этих номинациях будут записывать, а затем смонтированную запись вставят в прямой эфир, сообщается в официальном пресс-релизе Американской киноакадемии.
Вероятно, таким образом Киноакадемия предлагает обратить свое внимание в большей степени на наиболее значимые номинации, поэтому второстепенные будут упомянуты лишь вскользь.
Напомним, что церемония вручения кинопремии “Оскар” состоится в прямом эфире 27 марта 2022 года.
Ранее стало известно, что видеокассету с «Терминатором» продали за 2,5 миллиона.