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1 час назад

Восемь премий "Оскар" вручат до прямого эфира

Мария Кимакович

Не все статуэтки будут переданы своим владельцам в прямом эфире, сообщает The Hollywood Reporter.

Восемь премий "Оскар" вручат до прямого эфира
Фото: DepositphotosDepositphotos

На час раньше в театре Dolby будут чествовать лауреатов премии за лучший документальный фильм, художественный короткометражный фильм, анимационный короткометражный фильм, звук, монтаж, грим, музыку и работу художника-постановщика.

Церемония вручения наград в этих номинациях будут записывать, а затем смонтированную запись вставят в прямой эфир, сообщается в официальном пресс-релизе Американской киноакадемии.

Вероятно, таким образом Киноакадемия предлагает обратить свое внимание в большей степени на наиболее значимые номинации, поэтому второстепенные будут упомянуты лишь вскользь.

Напомним, что церемония вручения кинопремии “Оскар” состоится в прямом эфире 27 марта 2022 года.

Ранее стало известно, что видеокассету с «Терминатором» продали за 2,5 миллиона.

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