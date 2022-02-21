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1 час назад

Видеокассету с «Терминатором» продали за 2,5 миллиона

Мира Маркина

Видеокассету с фильмом «Терминатор», в которой Арнольд Шварценеггер исполнил главную роль, продали на онлайн-аукционе в США за $32,5 тыс. Об этом сообщает TMZ.

Видеокассету с «Терминатором» продали за 2,5 миллиона
Фото: Кадр из фильма "Терминатор"Кадр из фильма "Терминатор"

Кассеты была выпущена в 1984 году после премьеры фильма Джеймса Кэмерона. Согласно курсу, ее продали примерно за 2,5 миллиона рублей.

Как рассказал представитель компании-организатора торгов Винсента Дзурдзоло, состояние VHS-кассеты было практически идеальным. По его словам, за последние несколько лет покупок VHS-кассет стало больше. Дзурдзоло объясняет это тем, что в них вкладываются уже выросшие дети, которые в 1980-х годах смотрели фильмы со Шварценеггером.

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