Видеокассету с «Терминатором» продали за 2,5 миллиона

Видеокассету с фильмом «Терминатор» , в которой Арнольд Шварценеггер исполнил главную роль, продали на онлайн-аукционе в США за $32,5 тыс. Об этом сообщает TMZ.

Кассеты была выпущена в 1984 году после премьеры фильма Джеймса Кэмерона . Согласно курсу, ее продали примерно за 2,5 миллиона рублей.

Как рассказал представитель компании-организатора торгов Винсента Дзурдзоло, состояние VHS-кассеты было практически идеальным. По его словам, за последние несколько лет покупок VHS-кассет стало больше. Дзурдзоло объясняет это тем, что в них вкладываются уже выросшие дети, которые в 1980-х годах смотрели фильмы со Шварценеггером.