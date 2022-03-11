Ургант прокомментировал слухи об отъезде из России

Иван Ургант заявил, что планирует вернуться в Россию. Сейчас ведущий «Вечерний Ургант» в отпуске с семьей — женой и двумя дочерями.

Фото: @urgantcom @urgantcom

В своем Instagram-аккаунте шоумен отметил, что планирует вернуться в страну после отдыха.

«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — подписал ведущий новое селфи.

11 марта ряд СМИ сообщили, что Иван Ургант покинул Россию с семьей. Предположительно, шоумен уехал в Израиль.

25 февраля Первый канал изменил сетку вещания в пользу программ общественно-политической направленности в связи с ситуацией на Украине. Развлекательные передачи «Вечерний Ургант», «Кто хочет стать миллионером?», «Точь-в-точь» заменили на программы по актуальной повестке. Также пресс-служба Первого канала опровергла слухи, что «Вечерний Ургант» собираются закрывать.