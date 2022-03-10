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1 час назад

Голливудские фильмы могут исчезнуть из онлайн-кинотеатров

Мира Маркина

В связи с санкциями, наложенными кинопроизводителями, голливудские картины могут исчезнуть из российских онлайн-кинотеатров, считает гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Мнение эксперта опубликовано на сайте агентства «РИА Новости».

Голливудские фильмы могут исчезнуть из онлайн-кинотеатров
Фото: Кадр из фильма "Интерстеллар"Кадр из фильма "Интерстеллар"

«Основной вопрос — не отменят ли владельцы возможность показа голливудского контента в онлайн-кинотеатрах, потому что на сегодня он составляет чуть ли не 99% всей библиотеки. Это будет самой большой проблемой, компании подписались как минимум на год», — объяснил ситуацию Кусков.

По мнению эксперта, соглашение может быть разорвано в ближайшее время или не возобновлено по итогам года, если спецоперация на Украине не прекратится.

Ранее мы рассказывали о том, что мировые компании отказались поставлять новые фильмы в российские кинотеатры.

Фильмы,Денис Кусков,
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