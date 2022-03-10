Голливудские фильмы могут исчезнуть из онлайн-кинотеатров

В связи с санкциями, наложенными кинопроизводителями, голливудские картины могут исчезнуть из российских онлайн-кинотеатров, считает гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Мнение эксперта опубликовано на сайте агентства «РИА Новости».
«Основной вопрос — не отменят ли владельцы возможность показа голливудского контента в онлайн-кинотеатрах, потому что на сегодня он составляет чуть ли не 99% всей библиотеки. Это будет самой большой проблемой, компании подписались как минимум на год», — объяснил ситуацию Кусков.
По мнению эксперта, соглашение может быть разорвано в ближайшее время или не возобновлено по итогам года, если спецоперация на Украине не прекратится.
Ранее мы рассказывали о том, что мировые компании отказались поставлять новые фильмы в российские кинотеатры.