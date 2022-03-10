Голливудские фильмы могут исчезнуть из онлайн-кинотеатров

«Основной вопрос — не отменят ли владельцы возможность показа голливудского контента в онлайн-кинотеатрах, потому что на сегодня он составляет чуть ли не 99% всей библиотеки. Это будет самой большой проблемой, компании подписались как минимум на год», — объяснил ситуацию Кусков.