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1 час назад

Что известно о ведущей, которой заменили Екатерину Андрееву

New MagazineNew Magazine

В 2020 году в программе “Время” появилась новая ведущая Екатерина Березовская. Зрители обратили внимание на слишком молодой возраст девушки. Вокруг нее сразу же возникло множество слухов. Заговорили о ее родстве с олигархом Борисом Березовским. Ведь в начале 2000 он владел каналом ОРТ, да и фамилия одинаковая.

Что известно о ведущей, которой заменили Екатерину Андрееву
Фото: New MagazineNew Magazine

Также зрители заметили, что с приходом молодой журналистки, ведущая Екатерина Андреева стала появляться в эфире гораздо реже. Поползли слухи, что Березовской просто хотят заметить Андрееву.

New Magazine

На самом деле девушка родилась в обычной московской семье , а диктором мечтала стать с детства. Окончила факультет журналистики МГИМО. Начинала свою карьеру на канале РЕН ТВ. Талантливую журналистку заметили и пригласили на канал “Россия -24”.

Но Екатерина всегда мечтала работать на Первом канале. Вначале ее приняли на работу штатным корреспондентом, а вскоре она начала вести утренние новости.

New Magazine

О личной жизни девушка говорить не любит. Известно, что она уже 8 лет в законном браке с коллегой Константином Панюшкиным. Молодые люди познакомились во время работы на РЕН ТВ. Сегодня супруги вместе работают на Первом канале.

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