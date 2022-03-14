Барановская опровергла слухи о закрытии шоу "Мужское и женское"

Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала появившиеся недавно слухи о возможном закрытии шоу "Мужское и женское". Предположения о том, что программа больше не выйдет в эфир, она опровергла, пишет "Лента.ру".

Фото: legion-media.ru legion-media.ru

Как пишет издание, ток-шоу отсутствовало в эфире с 26 февраля по 13 марта. Первый выпуск нового сезона, как указано в сетке вещания программы передач, должен выйти 15 марта.

Барановская также подтвердила эту информацию, заверив, что новые выпуски "обязательно будут".