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1 час назад

Барановская прокомментировала слухи о закрытии шоу "Мужское и женское"

Стелла Шмель

Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала появившиеся недавно слухи о возможном закрытии шоу "Мужское и женское". Предположения о том, что программа больше не выйдет в эфир, она опровергла, пишет "Лента.ру".

Барановская опровергла слухи о закрытии шоу "Мужское и женское"
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Как пишет издание, ток-шоу отсутствовало в эфире с 26 февраля по 13 марта. Первый выпуск нового сезона, как указано в сетке вещания программы передач, должен выйти 15 марта.

Барановская также подтвердила эту информацию, заверив, что новые выпуски "обязательно будут".

Ранее мы писали, что Барановская с детьми улетела на льдину.

ТВ,Юлия Барановская,
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