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2 часа назад

"Красивый парень": герой "Холостяка" оценил соперника

Катя Кобышева

В новом выпуске популярного телешоу "Холостяк" появился второй участник. Им стал 26-летний Димаш Адилет, который считается одним из самых завидных женихов в Казахстане.

"Красивый парень": герой "Холостяка" оценил соперника
Фото: СоцсетиСоцсети

И для участниц, и для другого "холостяка" появление нового героя стало сюрпризом. "О, какой красивый парень", — удивился Александр Гранков, когда впервые увидел Димаша. Для него это стало неожиданностью, но позже они нашли общий язык.

Пресс-служба телеканала ТНТ

Участницы познакомились со вторым "холостяком", пока первый был на свидании. Многие отметили, какие они разные, и, судя по церемонии роз, многие в этот день отдали предпочтение Димашу, Александр собрал всего семь цветков. А одна из участниц и вовсе не могла определиться с выбором, он оторвала бутон, спрятала в руке и предложила "холостякам" угадать, в какой руке. В этот раз повезло Александру.

Ранее мы писали о том, что Малахов вернулся на ТВ после долгого отсутствия.

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