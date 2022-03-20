"Красивый парень": герой "Холостяка" оценил соперника

В новом выпуске популярного телешоу "Холостяк" появился второй участник. Им стал 26-летний Димаш Адилет, который считается одним из самых завидных женихов в Казахстане.
И для участниц, и для другого "холостяка" появление нового героя стало сюрпризом. "О, какой красивый парень", — удивился Александр Гранков, когда впервые увидел Димаша. Для него это стало неожиданностью, но позже они нашли общий язык.
Участницы познакомились со вторым "холостяком", пока первый был на свидании. Многие отметили, какие они разные, и, судя по церемонии роз, многие в этот день отдали предпочтение Димашу, Александр собрал всего семь цветков. А одна из участниц и вовсе не могла определиться с выбором, он оторвала бутон, спрятала в руке и предложила "холостякам" угадать, в какой руке. В этот раз повезло Александру.
Ранее мы писали о том, что Малахов вернулся на ТВ после долгого отсутствия.