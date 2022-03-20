"Красивый парень": герой "Холостяка" оценил соперника

В новом выпуске популярного телешоу "Холостяк" появился второй участник. Им стал 26-летний Димаш Адилет, который считается одним из самых завидных женихов в Казахстане.

Фото: Соцсети Соцсети

И для участниц, и для другого "холостяка" появление нового героя стало сюрпризом. "О, какой красивый парень", — удивился Александр Гранков, когда впервые увидел Димаша. Для него это стало неожиданностью, но позже они нашли общий язык.

Пресс-служба телеканала ТНТ

Участницы познакомились со вторым "холостяком", пока первый был на свидании. Многие отметили, какие они разные, и, судя по церемонии роз, многие в этот день отдали предпочтение Димашу, Александр собрал всего семь цветков. А одна из участниц и вовсе не могла определиться с выбором, он оторвала бутон, спрятала в руке и предложила "холостякам" угадать, в какой руке. В этот раз повезло Александру.