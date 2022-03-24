Роднянский объявил об отмене "Кинотавра"

Украинский режиссер и продюсер Александр Роднянский заявил, что в этом году "Кинотавр" не состоится. Об этом он сообщил в интервью блогеру Илье Варламову, пишет в своем Telegram-канале издание Super.ru.
"Я не думаю, что «Кинотавру» имеет смысл продолжать существование в России такой. Я еще не объявлял, но я думаю, что мы просто откажемся от его проведения в этом году. Будем ждать других времен",
- цитирует Роднянского издание.
В Министерстве культуры России сообщили, что в ведомство пока не поступала информация об отмене или переносе мероприятия от организаторов фестиваля.
Пресс-служба ведомства объяснила, что заявка на проведение "Кинотавра" находится в работе. Об этом сообщили РИА Новости.
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