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3 часа назад

Роднянский объявил об отмене "Кинотавра"

Стелла Шмель

Украинский режиссер и продюсер Александр Роднянский заявил, что в этом году "Кинотавр" не состоится. Об этом он сообщил в интервью блогеру Илье Варламову, пишет в своем Telegram-канале издание Super.ru.

Роднянский объявил об отмене "Кинотавра"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я не думаю, что «Кинотавру» имеет смысл продолжать существование в России такой. Я еще не объявлял, но я думаю, что мы просто откажемся от его проведения в этом году. Будем ждать других времен",

- цитирует Роднянского издание.

В Министерстве культуры России сообщили, что в ведомство пока не поступала информация об отмене или переносе мероприятия от организаторов фестиваля.

Пресс-служба ведомства объяснила, что заявка на проведение "Кинотавра" находится в работе. Об этом сообщили РИА Новости.

Ранее мы писали, какие фильмы заменили санкционное кино в кинотеатрах.

Илья Варламов,Александр Роднянский,Минкультуры России,
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