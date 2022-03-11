Какие фильмы заменили санкционное кино в кинотеатрах

На фоне отмены голливудских премьер в кинотеатрах России все же есть, что посмотреть. На этих выходных зрители смогут увидеть новые фильмы азиатского, французского и американского производства. Подборку составили "Известия".

Фото: Кадр из фильма "Проклятие. Дом с прислугой" Кадр из фильма "Проклятие. Дом с прислугой"

«Наемник»

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Боевик Тарика Салеха о приключениях отставного военного, снятый в стиле нуар. В главной роли — Крис Пайн. В фильме также сыграли Бен Фостер, Гиллиан Джейкобс, Эдди Марсан, Флориан Мунтяну и Кифер Сазерленд.

Бывший военный разведчик Джеймс Харпер не успел накопить на безбедную старость, и единственный выход для него — работа в частной фирме наемников, выполняющей сомнительные миссии. Главного героя отправляют в Берлин, где ему предстоит допросить сирийского вирусолога и выкрасить у него документы. Во время операции Харпер понимает, что его используют. Отставного "зеленого берета" объявляют погибшим и открывают на него охоту.

«Проклятие: Дом с прислугой»

Тайский хоррор от режиссера Ли Тонгхама. В фильме снялись Плой Сорнарин, Савика Чайядей, Каннапорн Пуангтонг, Тирапат Саякул, Китапат Понгру, Сорабоди Чангсири, Венус Саксири.

Действие происходит в роскошном доме, населенном привидениями. Его хозяйка Ума напоминает кровавую леди Батори, а ее дочь Нют серьезна не по годам. Горничную по имени Джой (Плой Сорнарин) преследует призрак ее предшественницы — умершей служанки, требующий раскрыть тайну ее гибели. День ото дня кошмар для Джой становится все сильнее.

«Потустороннее»

Еще один ужастик, на этот раз китайского производства. Режиссер — У Лок-Кван. Основные роли сыграли Элиз Левек, Вероника Феррес, Джина Штибиц.

В центре сюжета — классическая история о разгуле зла в забытой богом глубинке. Фильм, снятый в окрестностях Зальцбурга, отсылает зрителя к концу 1980-х — эпохе повального увлечения НЛО и мистикой. Компания подростков находит старую настольную игру, участники которой должны заняться столоверчением при свечах и загадывать желания. Позже выясняется, что забава отнюдь не безобидна. На самом деле подростки играют на выживание.

«Эта безумная любовь»

Французская мелодрама от Режиса Руансара. В ролях: Ромен Дюрис, Виржини Эфира, Грегори Гадебуа, Элиза Майо, Солан Машадо-Гранер.