Как прошел третий выпуск шоу «Холостяк»

26 марта на ТНТ показали третий выпуск нового сезона шоу «Холостяк».

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Новый эпизод самого романтичного шоу страны начался с откровенных вопросов для двух холостяков. Димашу Адилету и Александру Гранкову предстояло без прикрас рассказать о личной жизни, подарках и ухаживаниях. Больше всего девушкам понравились ответы казахстанского холостяка, который и получил право позвать любую девушку на свидание.

Адилет отправился на романтичную прогулку по набережной с Софьей Солманидиной. Вместе пара встретила закат и отлично провела время за душевными разговорами. После свидания у обоих остались только положительные впечатления. Софья отметила, что между ними с Димашем мгновенно возникло притяжение. В конце встречи миллионер вручил девушке розу.

В это время Гранков проводил время с остальными участницами на вилле. У бизнесмена состоялись личные встречи с Юлией Голыгиной, Эльвиной Гараевой и Тахминой Сулеймановой. Последняя оставила Александра под большим впечатлением. Однако герой также позвал на уединенный разговор Софию Мацулеву. Вместе пара наслаждалась романтичной обстановкой, а затем Гранков сделал решительный шаг и поцеловал девушку. Мацулева от сильных эмоцией не смогла сдержать слез.

К слову, в этом выпуске проект покинули Карина Зиганшина и Валерия Пономаренко. Чем нас удивит четвертый эпизод, узнаем на следующей неделе.