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2 часа назад

Известный юморист рассказал о «нелегком» воспитании строгим отцом

Lenta.ruLenta.ru

Известный российский юморист, пародист Юрий Аскаров рассказал о воспитании строгим отцом, актером и режиссером Юсуфом Аскаровым. Отношения с родителем он описал словами «было очень нелегко». Воспоминаниями из детства шоумен поделился в разговоре с телеведущим Тимуром Кизяковым в программе «Когда все дома» на телеканале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Юморист рассказал о «нелегком» воспитании строгим отцом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам популярного комика, его родитель был крайне строгим.

«Я не мог сесть за стол, когда мы садились обедать, без спроса. Я спрашивал: "Можно сесть за стол?" Папа одним взглядом смотрел на меня, сканировал, чистые ли руки, ногти и так далее, и тогда можно было сесть»,

— рассказал Аскаров.

Юморист также признался, что однажды отец ударил его за некий проступок. Однако, по словам Аскарова, он не обижается на родителя, так как это «было заслуженно».

«Папа мог "расстрелять" взглядом. Я этого взгляда боялся очень сильно»,

— отметил пародист. Он добавил, что благодаря воспитанию отца был обучен правилам этикета, например, вставал и здоровался, если в помещение заходил человек старше него.

«Было нелегко, было очень нелегко с папой»,

— сделал вывод Аскаров. Вместе с тем юморист выразил уверенность в том, что родитель был строгим не зря.

ТВ,Юрий Аскаров,
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